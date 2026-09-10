България и Република Конго обсъдиха сътрудничество в рибарството и аквакултурите

Сред възможните направления са научните изследвания, обучението на специалисти, земеделието и горското стопанство

България и Република Конго обсъдиха възможностите за развитие на сътрудничеството в областта на рибарството и аквакултурите. Темата беше във фокуса на среща между заместник-министъра на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров и д-р Еварист Миакакарила, началник на кабинета на министъра на рибарството, речната икономика и плавателните пътища на Република Конго.

По време на разговорите представителят на Конго посочи, че страната разполага с мрежа от реки и езера и има излаз на море и значителни рибни ресурси. Високото вътрешно потребление обаче налага и внос на риба, поради което страната търси възможности за увеличаване на собствения улов.

Заместник-министър Палигоров подчерта, че по търговските въпроси България се придържа към законодателството на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Като възможни направления за двустранно партньорство бяха посочени научноизследователската дейност и обучението на специалисти в рибарството и аквакултурите, както и сътрудничество в областта на земеделието и горите.