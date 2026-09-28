България и Япония задълбочават стратегическото си партньорство

Велислава Петрова и посланик Чикахиса Суми обсъдиха инвестициите, енергетиката, туризма, технологиите и образователния обмен

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с посланика на Япония в България Чикахиса Суми, на която бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество и задълбочаване на стратегическото партньорство между двете страни.

Като приоритетни области в отношенията между България и Япония бяха откроени търговско-икономическото сътрудничество, инвестициите, енергетиката, туризмът, науката и технологиите, както и образователният и културният обмен.

„Сфери като бизнеса и научните изследвания изпреварват в развитието си действията на правителствата. Ние трябва да се възползваме от възможностите, които се създават, и активно да подкрепяме реализирането на инициативи с голям потенциал“, заяви министър Петрова.

Акцент върху изкуствения интелект и технологиите

По време на срещата външният министър приветства установеното сътрудничество между Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и Националната изследователска агенция на Япония RIKEN.

Партньорството между двете организации обхваща направления в областта на изкуствения интелект, роботиката, машинното обучение и компютърното зрение.

Сред обсъдените теми беше и насърчаването на образователния и младежкия обмен. В тази посока бяха разгледани възможностите за различни програми, чрез които младите хора да могат да опознаят по-добре България и Япония.

Свързаността като ключов приоритет

Двете страни подчертаха и значението на свързаността в настоящия геополитически контекст.

„Това не е само основен въпрос от политическия дневен ред. Свързаността е реализирането на конкретни проекти и партньорства и именно в тази посока са насочени усилията на България“, подчерта министър Велислава Петрова.

Разговорът с японския посланик постави акцент върху развитието на конкретни партньорства и инициативи в области с потенциал за разширяване на отношенията между България и Япония.