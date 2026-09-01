България и Полша засилват сътрудничеството по охраната на външните граници на ЕС

Иван Демерджиев и Марчин Кервински обсъдиха миграцията, организираната престъпност и противодействието на безпилотни летателни апарати

България и Полша ще засилят координацията си по защитата на външните граници на Европейския съюз и противодействието на организираната престъпност. Това стана ясно след среща между българския министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и полския му колега Марчин Кервински.

Разговорът е първата двустранна среща между министри на вътрешните работи на България и Полша от 10 години насам.

Двамата министри са се обединили около необходимостта от по-тясно взаимодействие и развитие на директните професионални контакти между службите. Сред основните теми са били охраната на външните граници на ЕС, противодействието на безпилотни летателни апарати и борбата с трансграничната организирана престъпност.

„Споделяме общи отговорности по охрана на външните граници. Затова и имаме солидна основа за развитие и задълбочаване на съвместната работа, включително в полза на европейската сигурност“, заявиха двамата министри.

Демерджиев отчете намаляване на миграционния натиск

По време на срещата Иван Демерджиев е представил данни за устойчива тенденция към намаляване на миграционния натиск към България. Като ключови фактори за това са били посочени последователната защита на външната граница, европейската подкрепа и партньорството с Турция.

Българската и полската страна са изразили обща позиция, че сигурно общоевропейско пространство е възможно само при надеждно защитени външни граници. Въпреки че двете държави се намират на различни миграционни маршрути, според министрите те са изправени пред сходни предизвикателства.

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Акцент в разговорите са били и новите рискове за европейската сигурност, включително нарастващото използване на безпилотни летателни средства.

Българската страна е изразила интерес към опита на Полша и към засилване на обмена на експертиза, технологии и добри практики за защита на критичната инфраструктура и външните граници.

„Целта ни е политическият диалог да води до конкретни резултати за сигурността на нашите граждани и на Европейския съюз като цяло“, подчерта Демерджиев.

Българският вътрешен министър е поканил Марчин Кервински на посещение в България, като полският му колега е приел поканата.