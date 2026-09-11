България и Китай засилват инвестиционното сътрудничество с фокус върху аутомотив сектора и енергетиката

Вицепремиерът Александър Пулев и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха в Пекин меморандум за насърчаване на инвестициите между двете страни

България и Китай ще задълбочат инвестиционното си сътрудничество, като сред приоритетните области ще бъдат аутомотив секторът и енергетиката. Това стана ясно след среща в Пекин между вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на търговията на Китай Уан Уънтао.

Двамата подписаха Меморандум за разбирателство, който предвижда създаването на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество.

„България подхожда прагматично към развитието на икономическите отношения с Китай и вижда в задълбочаването на инвестиционното сътрудничество възможност за модернизация и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика“, заяви Пулев.

Фокус върху инвестиции с висока добавена стойност

Според вицепремиера в условията на динамично променящ се световен икономически ред България трябва да търси баланс между защитата на собствената индустрия, сигурността на доставките и запазването на конкурентоспособността.

Като държава членка на Европейския съюз страната трябва да следва глобалните икономически тенденции и да използва възможностите за диверсификация на икономиката, посочи още той.

„Искаме да направим качествена диверсификация на нашата икономика и вървим към изцяло нов модел, свързан с привличане на инвестиции с висока добавена стойност и технологичен трансфер“, заяви Пулев.

По думите му водещите позиции на Китай в редица високотехнологични сектори създават възможности за развитие на икономическото партньорство.

Публично-частни партньорства за инфраструктурни проекти

Сред обсъдените теми са били и публично-частните партньорства като инструмент за привличане на частен капитал и реализация на инфраструктурни проекти.

Пулев посочи, че България работи по нова рамка, която да позволи използването на този модел за международно икономическо сътрудничество и мобилизиране на частни инвестиции.

„Инвеститорите могат да участват активно в модернизацията на нашата инфраструктура“, заяви вицепремиерът.

Той подчерта и значението на принципа на равнопоставеност, включително при решенията, свързани със стратегически активи.

Създават съвместна работна група

Подписаният между двете министерства меморандум предвижда създаването на механизъм за редовна комуникация и обмен на информация относно инвестиционното законодателство, регулациите и политиките в България и Китай.

Работната група ще подпомага обмена на информация за конкретни инвестиционни проекти и възможности в двете държави, както и обсъждането на въпроси от взаимен икономически интерес.

Като приоритетни направления за сътрудничество са посочени автомобилната индустрия и енергетиката.

От българска страна се подчертава, че сътрудничеството с Китай ще се осъществява при спазване на европейското и националното законодателство.