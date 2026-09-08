България и Китай търсят нови възможности за инвестиции и разширяване на търговията

Вицепремиерът Александър Пулев и китайският вицепрезидент Хан Джън обсъдиха индустриалното партньорство, автомобилния сектор и по-широкия достъп на български компании до китайския пазар

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе среща с вицепрезидента на Китай Хан Джън в Сямън. В центъра на разговорите бяха възможностите за увеличаване на двустранната търговия, привличане на инвестиции и задълбочаване на икономическото сътрудничество между България и Китай.

„Има много възможности за развитие на икономическото сътрудничество между България и Китай. За нас е важно отношенията да се развиват не само на политическо ниво, а да водят до реални инвестиции и нови производства“, заяви Пулев.

Сред основните направления, в които България вижда потенциал за по-тясно партньорство с Китай, са инвестициите и автомобилният сектор. Страната ни има интерес да използва китайския опит и добри практики, като едновременно с това предлага собствена експертиза и възможности за създаване на добавена стойност.

От дългогодишно приятелство към конкретни инвестиции

Пулев подчерта традиционно добрите отношения между двете държави и посочи, че целта е те все по-активно да се превръщат в конкретни икономически резултати.

Той припомни и установяването на стратегическо партньорство между България и Китай през 2019 г., след което двустранните отношения продължиха да се развиват, включително в областта на търговския обмен.

По време на срещата Пулев и Хан Джън обсъдиха необходимостта от постигане на по-балансиран стокообмен и по-сериозно присъствие на български компании на китайския пазар.

Сред разгледаните възможности са увеличаване на участието на бизнеса от двете държави в съвместни изложения и форуми и насърчаване на българския износ за Китай, включително на селскостопански продукти.

Китай насърчава инвестициите в България

Хан Джън оцени положително участието на българската правителствена и бизнес делегация в 26-ия Китайски международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън. Според него присъствието на български компании създава допълнителни възможности за задълбочаване на двустранните икономически отношения.

Китайският вицепрезидент приветства възможността китайски предприятия да инвестират и развиват дейност в България. Той насърчи и повече български компании да участват в китайски изложения като начин за по-широк достъп до местния пазар.

Важна стъпка в тази посока ще бъде и бизнес форум с участието на около 100 компании от двете страни, които имат потенциал за бъдещи партньорства.

Хан Джън заяви готовността на Китай да работи с България за разширяване на търговията, укрепване на инвестиционното сътрудничество и развитие на взаимноизгодни икономически отношения.

Междуправителствена икономическа комисия в Пекин

Пулев обърна специално внимание и на предстоящото на 10 септември заседание на българо-китайската икономическа комисия в Пекин. По думите му това ще бъде първата междуправителствена комисия на настоящото българско правителство, което показва значението, отдавано на икономическите отношения с Китай.

„Нашата обща цел трябва да бъде отношенията между България и Китай да водят до конкретни икономически резултати“, заяви вицепремиерът.

В срещата участваха още министърът на туризма Илин Димитров и заместник-министри на икономиката, инвестициите и индустрията, земеделието, енергетиката и регионалното развитие, които са част от официалната българска делегация.