България и Китай създават съвместна работна група за инвестиции

Новият механизъм ще насърчава обмена на информация за инвестиционни проекти, законодателство и бизнес възможности в двете държави

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на България и Министерството на търговията на Китай за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество.

Целта е новият механизъм да подпомага развитието на инвестиционните отношения между България и Китай и да улесни обмена на информация за конкретни проекти и възможности.

От българска страна работната група ще бъде председателствана от Българската агенция за инвестиции, а от китайска – от Департамента за инвестиции в чужбина и икономическо сътрудничество към Министерството на търговията на Китай.

Меморандумът предвижда създаването на механизъм за регулярна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите.

Планира се и платформа за сътрудничество, чрез която да се насърчава участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие между двете страни.

Очаква се работната група да съдейства за представянето на инвестиционни проекти и възможности в България и Китай и за обсъждането на въпроси от взаимен интерес.

Сътрудничеството ще се осъществява при спазване на приложимото европейско и национално законодателство.