България и Китай обсъдиха разширяване на сътрудничеството в енергетиката и зелените технологии

Заместник-министър Любомира Ганчева представи възможностите за инвестиции, модернизация на енергийния сектор и развитие на нисковъглеродни технологии

Заместник-министърът на енергетиката д-р Любомира Ганчева участва в българската правителствена делегация в Китай, водена от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По време на визитата българските представители проведоха поредица от срещи на високо политическо равнище. В Сямън, провинция Фудзиен, делегацията разговаря с китайския вицепрезидент Хан Джън, а в Пекин – с вицепремиера Дин Сюесян, министъра на търговията Уан Уънтао и заместник-министъра на търговията Лин Дзи.

Важна част от посещението беше 19-ата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Разговорите бяха насочени към разширяване на икономическите отношения между двете държави, като сред основните теми бяха индустриалното сътрудничество, енергетиката, декарбонизацията, зелените технологии и автомобилната индустрия.

Заместник-министър Ганчева представи възможностите за развитие на взаимноизгодни партньорства между България и Китай в областта на енергетиката. Тя подчерта интереса на страната ни към международно сътрудничество, което може да стимулира инвестициите, енергийната сигурност и модернизацията на сектора.

Сред акцентите беше и развитието на нисковъглеродни технологии, които имат ключова роля в процеса на декарбонизация и енергийния преход.

В рамките на посещението Любомира Ганчева присъства и на откриването на Международното изложение за инвестиции и търговия CIFIT в Сямън, както и на Китайския международен панаир за търговия с услуги CIFTIS в Пекин.

Българската делегация посети и компании от автомобилния и високотехнологичния сектор в Сямън, като визитата постави допълнителен акцент върху възможностите за привличане на инвестиции и задълбочаване на икономическите отношения между България и Китай.