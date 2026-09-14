България и Италия подкрепят идеята за единен европейски център срещу хибридните атаки

Министрите на отбраната Димитър Стоянов и Гуидо Крозето обсъдиха в авиобаза Безмер сигурността в Европа, защитата на въздушното пространство и съвместни проекти за модернизация на армията

Европа се нуждае от общ план за защита и единен център за противодействие на хибридните атаки. Около тази позиция се обединиха министрите на отбраната на България и Италия Димитър Стоянов и Гуидо Крозето по време на среща в авиобаза Безмер.

Предложението за създаването на европейски център за борба с хибридните заплахи беше представено от италианския министър и получи подкрепата на българския му колега.

„Европа трябва да развие такъв център, който ще подпомага всяка страна при атаки в киберпространството, във въздушния домейн и в други сфери“, заяви Димитър Стоянов.

Гуидо Крозето подчерта, че европейските общества ежедневно са изправени пред различни форми на хибридни атаки. Според него е необходим широк разговор между европейските държави за изграждането на общ подход и координирана защита срещу новите заплахи.

Двамата министри обсъдиха още сигурността в Европейския съюз и региона, комплексната защита на въздушното пространство, модернизацията на въоръжените сили, инфраструктурни проекти от общ интерес и бъдещото развитие на НАТО.

България и Италия работят по съвместни отбранителни проекти

Димитър Стоянов открои доброто сътрудничество между България и италианската отбранителна индустрия. Като положителни примери той посочи експлоатацията и поддръжката на самолетите „Спартан“, както и придобиването на различни видове боеприпаси от италиански компании.

В момента двете страни работят по два проекта, финансирани чрез Механизма SAFE. Единият е свързан с придобиването на системи за радиоелектронна борба, а вторият – с транспортни средства за Българската армия.

По време на разговорите беше поставен акцент и върху участието на Италия в Многонационалната бойна група на НАТО в България. Димитър Стоянов благодари на италианската страна за поетия през 2022 г. ангажимент да бъде рамкова държава на бойната група.

Гуидо Крозето отбеляза значението на италианския принос за колективната отбрана на НАТО. По думите му Италия поддържа около 750 военнослужещи в Многонационалната бойна група в България.

Срещата в Безмер потвърди стремежа на България и Италия да задълбочат сътрудничеството си както в рамките на НАТО и ЕС, така и при модернизацията на въоръжените сили и противодействието на новите рискове за европейската сигурност.