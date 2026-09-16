България и Германия задълбочават сътрудничеството в областта на околната среда

Росица Карамфилова и посланик Ирене Мария Планк обсъдиха възстановяването на природата, управлението на отпадъците и бъдещата депозитна система

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова проведе среща с посланика на Федерална република Германия в България Н. Пр. Ирене Мария Планк. Основен акцент в разговора беше развитието на двустранното сътрудничество в областта на опазването на околната среда, както и актуални въпроси от европейския и националния дневен ред.

Карамфилова подчерта дългогодишното партньорство между България и Германия и изрази признателност за подкрепата на германската страна.

България е представила плана за възстановяване на природата

Сред обсъдените теми беше прилагането на европейския Регламент за възстановяване на природата. По думите на министър Карамфилова България е представила пред Европейската комисия проекта на Националния план за възстановяване на природата в определения срок – 1 септември 2026 г.

Посланик Планк поздрави министъра и екипа на Министерството на околната среда и водите за извършената работа. Карамфилова посочи, че постигнатото е резултат от организацията и екипната работа по изпълнението на правителствените приоритети.

Подготовка за депозитна система в България

Специално внимание беше отделено и на управлението на отпадъците и подготовката за въвеждането на депозитна система в България.

Министър Карамфилова представи работата по нормативната и организационната рамка. Целта е да бъде изградена ефективна и прозрачна система с ясно определени отговорности между отделните участници.

Предвижда се тя да подпомогне постигането на целите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, като същевременно бъде обществено приемлива.

В края на срещата двете страни потвърдиха готовността си да продължат активния диалог и партньорството между България и Германия в областта на опазването на околната среда и изпълнението на общите европейски цели.