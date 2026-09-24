България и Франция обсъждат сътрудничество в изкуствения интелект и космическите технологии

Министър Иван Василев и френският посланик Мари Дюмулен поставиха акцент върху AI фабриките, центровете за данни, космическия сектор и технологичния трансфер

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланика на Франция в България Н. Пр. Мари Дюмулен. Основна тема на разговора бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на иновациите, изкуствения интелект и космическите технологии.

Особен акцент беше поставен върху развитието на Фабриките за AI и центровете за данни.

Министър Василев посочи като основни приоритети трансформацията на българската икономика към продукти и услуги с висока добавена стойност и подкрепата за високотехнологични производства и компании.

Сред поставените цели е до 2030 г. България да се превърне в най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на високотехнологичен бизнес.

Друг важен приоритет е дигиталната трансформация на администрацията чрез реорганизиране и преструктуриране на редица процеси.

„Целта е да направим услугите за гражданите и бизнеса – достъпни, лесни и бързи“, заяви Василев.

EnduroSat и Arianespace с ключов меморандум

По време на срещата беше подчертана и важността на подписания преди дни меморандум между българската космическа компания EnduroSat и френската Arianespace в рамките на Международната космическа среща на върха в Париж.

Обсъдени бяха още технологичният трансфер, разработките на български и френски учени и възможностите за засилване на връзката между науката и бизнеса, така че научните резултати да до