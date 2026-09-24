България и Франция обсъждат сътрудничество в изкуствения интелект и космическите технологии
Министър Иван Василев и френският посланик Мари Дюмулен поставиха акцент върху AI фабриките, центровете за данни, космическия сектор и технологичния трансфер
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланика на Франция в България Н. Пр. Мари Дюмулен. Основна тема на разговора бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на иновациите, изкуствения интелект и космическите технологии.
Особен акцент беше поставен върху развитието на Фабриките за AI и центровете за данни.
Министър Василев посочи като основни приоритети трансформацията на българската икономика към продукти и услуги с висока добавена стойност и подкрепата за високотехнологични производства и компании.
Сред поставените цели е до 2030 г. България да се превърне в най-доброто място в Европа за стартиране и развитие на високотехнологичен бизнес.
Друг важен приоритет е дигиталната трансформация на администрацията чрез реорганизиране и преструктуриране на редица процеси.
„Целта е да направим услугите за гражданите и бизнеса – достъпни, лесни и бързи“, заяви Василев.
EnduroSat и Arianespace с ключов меморандум
По време на срещата беше подчертана и важността на подписания преди дни меморандум между българската космическа компания EnduroSat и френската Arianespace в рамките на Международната космическа среща на върха в Париж.
Обсъдени бяха още технологичният трансфер, разработките на български и френски учени и възможностите за засилване на връзката между науката и бизнеса, така че научните резултати да до