България и Франция обсъдиха бъдещето на ОСП и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов проведе среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България в МЗХ. Двамата обсъдиха въпроси, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) след 2027 г., развитието на търговските споразумения в областта на селското стопанство и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Франция в аграрната област.

Министър Тахов подчерта, че двете страни споделят близки позиции по ключови въпроси, свързани с бъдещето на ОСП след 2027 г. „Считаме, че политиката трябва да остане силна, автономна, с ясен бюджет и със запазени инструменти за подкрепа на земеделските стопани.“, заяви той. Министърът допълни, че България и Франция са сред 17-те държави членки, които подписаха през октомври тази година съвместна декларация за запазване на силна и адекватно финансирана Обща селскостопанска политика и след 2027 г. „Това е позицията, която България ще отстоява и защитава за една балансирана и справедлива ОСП, основана на два стълба, насочена към реална подкрепа на фермерите, гарантиране на продоволствената сигурност и устойчивото развитие на селските райони.“, заяви още д-р Тахов.

От своя страна посланик Мари Дюмулен изрази готовността на Франция да продължи активния диалог с България в рамките на европейските политики и двустранните отношения. „Страната ни високо цени сътрудничеството си с България в областта на земеделието. Вярвам, че имаме потенциал да развием още повече партньорството си както в подкрепа на устойчивото селско стопанство, така и в обмена на добри практики и научни постижения.“, посочи посланик Дюмулен. Тя отбеляза още, че страната ѝ ще продължи да отстоява позицията за запазване на баланса между екологичните цели и икономическата жизнеспособност на фермерите в рамките на бъдещата ОСП.

В рамките на разговора бяха обсъдени и международните търговски споразумения, включително Споразумението за свободна търговия между ЕС и Меркосур. Министър Тахов подчерта, че България подкрепя въвеждането на защитни механизми в европейското законодателство с цел защита на интересите на земеделските производители и смекчаване на потенциалните рискове от възможни негативни фактори по отношение на целия селскостопански сектор. „Важно е да намерим баланс между свободната търговия и защитата на нашите чувствителни сектори.“, допълни той.

По време на срещата се обсъдиха още и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в областта на научните изследвания, климатичните политики и обмена на опит в управлението на аграрни кризи. Министър Тахов припомни, че през 2025 г. вече са проведени срещи между експерти от двете министерства и са положени основите за бъдещи съвместни инициативи. Като пример за доброто сътрудничество той посочи участието на български представители в 34-то издание на Международното изложение по животновъдство в Клермон-Феран, където бяха представени научни разработки и добри практики в областта на устойчивото животновъдство.

В заключение министър Тахов заяви, че България остава отворена за активен диалог и развитие на добри взаимоотношения с Франция, насочени към конкурентоспособно и устойчиво земеделие в полза на фермерите.

