България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран на стадион „Юнак“

Министерството на младежта и спорта има удоволствието да покани всички граждани и гости на столицата на масово гледане на финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България ще се изправи в битка за титлата.

📺 Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира.

✅ Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

🙌🇧🇬 Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!

