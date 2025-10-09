България и Дания задълбочават партньорството си в областта на електронната идентификация

Министерството на електронното управление работи активно по разработването на електронна идентификация и въвеждането на дигитален портфейл.

България трябва да адаптира националните си системи във връзка с изискването на Европейския съюз страните членки да имплементират дигитален идентификационен портфейл (EUDI Wallet). Бихме искали да научим как Дания адресира този процес и как съчетава европейските стандарти със своите национални решения. Това заяви министърът на електронното управление на Валентин Мундров на среща в Копенхаген с министъра на цифровизацията на Кралство Дания Кaролин Стейдж Олсен.

По време на разговора бе отчетено, че Дания е сред пионерите в Европа по електронна идентификация – основите за цифрова идентичност са положени още през далечната 2000 година. Днес 97% от гражданите над 15 години и 100% от бизнеса използват електронни идентификационни средства за достъп до публични и частни услуги. “За нас е от съществено значение да получим практически обмен на знания и опит в сферата на електронната идентификация”, подчерта Валентин Мундров.

В рамките на разговорите двете страни се договориха Дания да съдейства на България с експертизата си по темата с електронната идентификация.“Националната електронна идентификация е приоритет за правителството. Изисква се силна политическа воля, добра координация между всички институции и постоянен диалог с бизнеса, за да се изгради ефективна и доверена дигитална система”, каза още министърът на електронното управление Валентин Мундров. По думите му тази система ще даде възможност на гражданите и бизнеса да използват надежден и сигурен инструмент за достъп до електронни услуги – както национални, така и европейски.

Друга ключова тема по време на срещата беше киберсигурността и защитата на информационните системи. Двете страни обсъдиха подходите за укрепване на националните инфраструктури, механизмите за реакция при инциденти и споделянето на добри практики в областта на информационната защита. България и Дания потвърдиха готовността си за по-тясно сътрудничество и в сферата на киберсигурността.

