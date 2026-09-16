България и Чехия разширяват енергийното партньорство с фокус върху ядрената енергетика и газа

Министър Ива Петрова и Карел Хавличек обсъдиха новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“, малките модулни реактори и възможностите за сътрудничество в газовия сектор

България и Чехия имат потенциал да задълбочат стратегическото си партньорство в енергетиката, като сред основните направления са ядрената индустрия и газовият сектор. Това стана ясно по време на среща между министъра на енергетиката Ива Петрова и първия заместник министър-председател и министър на промишлеността и търговията на Чехия Карел Хавличек.

Разговорът се проведе в рамките на официалната визита на чешкия премиер Андрей Бабиш в България и Българо-чешкия бизнес форум.

„Ядрената енергетика е стратегически сектор и за България, и за Чехия – както за гарантиране на енергийната сигурност, така и за постигане на европейските климатични цели“, заяви министър Петрова. По думите ѝ двете държави могат да разширят практическото си сътрудничество чрез обмен на експертен опит.

Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и малките модулни реактори

По време на срещата българската страна представи напредъка по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Обсъдени бяха възможностите България и Чехия да обменят добри практики при управлението и реализацията на проекти за нови ядрени мощности.

Специално внимание беше отделено и на малките модулни реактори (SMR). България проучва възможностите за внедряване на технологията, като бъдещите решения ще бъдат съобразени с потребностите на индустрията. Чешката страна е заявила готовност да сподели своя практически опит.

Диалог за сътрудничество в газовия сектор

Друга важна тема е възможността за разширяване на отношенията в газовия сектор. Двете страни са се обединили около необходимостта от следваща стъпка в съвместната работа чрез започване на диалог между „Булгаргаз“ и чешката държавна компания.

„Чешките компании вече имат утвърдено присъствие в българската енергетика. Виждаме добри възможности това партньорство да се развива и чрез нови съвместни проекти в ключови за двете страни направления“, посочи Ива Петрова.

Българската страна е представила и развитието на електроенергийната система и междусистемните връзки. Според предоставената информация за около година и половина в страната са въведени приблизително 6 GW батерийни мощности за съхранение на енергия, които имат все по-голяма роля за гъвкавостта на системата и регионалния пазар.

В рамките на Българо-чешкия бизнес форум представители на АЕЦ „Козлодуй“, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, Българския енергиен холдинг, ЕСО, НЕК, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ обсъдиха с чешки партньори възможности за сътрудничество в областта на енергийната свързаност, модернизацията, диверсификацията, инженеринга и ядрената индустрия.