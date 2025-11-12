България и Бавария ще засилват сътрудничество в ключови икономически сектори

Мерки за засилване на икономическото сътрудничество между България и Бавария в ключови области като изкуствен интелект и микроелектроника бяха обсъдени на сесия на Постоянната междуправителствена комисия България-Бавария.

Тя се проведе в Мюнхен под мотото “Възобновяване на партньорството – изграждане на бъдещето”

В рамките на заседанието се състояха четири тематични работни групи: „Икономика и иновации“; „Вътрешни работи и вътрешна сигурност“; „Правосъдие“ и „Образование, наука и култура“. От страна на Министерството на иновациите и растежа участие взеха зам.-министърът и съпредседател на комисията проф. Георги Ангелов и експерти. От баварска страна участва съпредседателят на комисията Кристоф Щьокле, ръководител „Международни отношения, Централна и Източна Европа“ в Баварската държавна канцелария.

„Традиционно добрите връзки между двете страни са устойчива основа да работим заедно и в бъдеще по приоритетни направления“, отбеляза Ангелов. Той посочи като сфери с голям потенциал AI, микроелектроника, суперкомпютърна инфраструктура, иновации в отбраната, космос, киберсигурност и др.

„Страната ни демонстрира значителен потенциал в научноизследователската и иновационната дейност“, заяви още той. Зам.-министърът подчерта значението на междуинституционалното партньорство, чиято крайна цел е реални инвестиции, иновации и съвместни инициативи във всички области от двустранен интерес.

По време на заседанието акцент беше поставен и върху участието на български компании в баварски изложения и панаири с цел разширяване на присъствието на български продукти в перспективни сектори на пазара.

В края на сесията българската и баварската страна подписаха Протокола от сесията, който отбелязва постигнатите резултати и очертава приоритетите за сътрудничество до следващата среща през 2027 г., която ще се проведе в България.

Зам.-министър Ангелов и генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков проведоха среща и в Индустриално-търговската камара на Мюнхен и Горна Бавария. С Кристоф Ангербауер от управителния съвет на камарата те обсъдиха задълбочаване на икономическите отношения и възможностите за насърчаването на инвестициите между България и Бавария.

__________________________________________________________________________________________________________

* Постоянната междуправителствена комисия между България и Бавария е основана през 1995 г. като механизъм за координация и развитие на българо-баварското сътрудничество. Тя обединява дългогодишната традиция на партньорство с визията за модерно, иновативно и устойчиво бъдеще.

