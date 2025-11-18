България е партньор на Европол в новата дигитална платформа за защита на деца от онлайн сексуално насилие

Европол и CENTRIC представят Help4U – нова дигитална платформа, създадена да подкрепя деца и подрастващи, които са изправени пред сексуално насилие или различни онлайн заплахи.

България е сред страните, присъединили се към инициативата чрез партньорството на дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП.

Платформата, достъпна на Help4U website, предлага ясно и последователно ръководство към надеждни съвети, правна информация и контакти с професионалисти, които могат да помогнат. Съдържанието е адаптирано за деца и младежи под 18 години – написано е на разбираем и подходящ за възрастта език, за да бъде лесно за използване.

Help4U е създадена да бъде дискретна, лесна за навигация и достъпна както за млади хора, така и за родители, учители и специалисти, които търсят начин да ги подкрепят. Платформата автоматично показва информацията и телефоните за помощ, валидни за държавата, в която се намира потребителят.

Когато децата станат жертви на онлайн насилие, те често са уплашени, объркани и не знаят към кого да се обърнат. Обичайният им първи импулс е да потърсят информация в интернет. Затова наличието на точни и достъпни ресурси е ключово, за да направят следващата крачка – търсене и получаване на реална подкрепа.

Започнала като инициатива между пет европейски държави, платформата вече обединява 14 страни, сред които и България.

