България е част от съвместното изявление по повод специалния брифинг и заседание на Съвета за сигурност на ООН

Министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев взе участие в съвместно изявление пред медиите, заедно с министъра на външните работи на Украйна, Н.Пр. г-н Андрий Сибиха, и Върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността, г-жа Кая Калас, преди специалния брифинг на СС на ООН по Украйна в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

България, съвместно Европейския съюз, Украйна и редица партньорски държави – Албания, Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Канада, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство – направиха следното изявление:

„Стоим обединени в солидарността си с Украйна, докато Руската федерация продължава своята незаконна, непредизвикана и неоправдана война на агресия. Вече четвърта година тази пълномащабна инвазия причинява страдание, нарушава международното право и подкопава световния мир.

Международната общност трябва да остане единна в отговора си на тези сериозни нарушения и в защитата на свободата, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници.

Призоваваме Руската федерация незабавно да прекрати военните действия и да влезе в смислени преговори с Украйна. Умишлените нападения срещу цивилни и гражданска инфраструктура са военно престъпление и трябва да бъдат прекратени незабавно. Русия носи отговорност за ескалацията на конфликта, за въздушните атаки срещу украински градове, както и за системното нарушаване на въздушното пространство на държави членки на ЕС.

Подкрепата ни за Украйна остава непоколебима – военно, икономически, политически и дипломатически. Само справедлив и устойчив мир, основан на международното право и Устава на ООН, може да сложи край на тази агресия. Настояваме всички глобални партньори да използват своето влияние и да упражнят максимален натиск върху Русия с цел незабавното прекратяване на войната. Ние заставаме зад Украйна и правото на нейния народ на мир, свобода и бъдеще в рамките на обединена, свободна и сигурна Европа.”

Министър Георгиев подчерта, че България ще продължи да бъде активен участник в международните усилия за постигане на справедлив и траен мир, както и в подкрепа на Украйна на всички нива – в рамките на ЕС, ООН и другите международни формати.

