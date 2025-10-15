Бъдещите дизайнери усвояват професията в новият STEАM център на столичната гимназия „Елисавета Вазова“

Бъдещите дизайнери от столичната професионална гимназия „Елисавета Вазова“ ще усвояват и надграждат уменията си в модерна работна среда. Новият STEАM център на училището, финансиран с 360 000 лв. по Плана за възстановяване и устойчивост, бе открит от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той поздрави училището и неговия екип за изпълнението на проекта.

„STEM центровете подобряват мотивацията за учене и образователните резултати на учениците“, каза министър Вълчев. По думите му гимназията по дизайн затвърждава своята репутация на желано място за качествено образование, където учениците разгръщат и своите творчески способности. „Убеден съм, че новият център ще Ви помогне да развиете най-важните умения у децата – тези за живота“, каза министър Вълчев.

Новото оборудване и модерното обзавеждане ще позволи бъдещите дизайнери от ПГ „Елисавета Вазова“ да реализират още по-успешно своите проекти, дигитални рисунки и модели. В техните умения и креативност се увери и министър Вълчев, който присъства на демонстрация на ученици от гимназията в модерното STEАM пространство.

Изградени и оборудвани са три зали с високотехнологични решения в направления дизайн и 3D прототипиране и математика и информатика. Учебната работилница е обзаведена с 30 модулни маси, което позволява лесно преобразуване на пространството в зависимост от броя на групите, които се занимават с различни задачи в даден момент.

Оборудването включва преносими компютри, графични таблети с дисплеи, включително дисплей с режим „четка“ за рисуване, лаптопи за репрезентация на модели и сцени в 3D стереоскопичен режим. На разположение на ученици и учители са 3D принтер, 3D скенер, цветни и графични принтери, принтер за сублимационен печат, топлинна преса, както и студио за видеозаснемане и видеообработка.

На VR/AR станцията гимназистите могат да правят визуализация на интериори/продукти.

В STEАM училищната среда освен наука, технологии, инженерство и математика са включени и изкуствата като средство за творческо мислене и интердисциплинарност.

ПГ по дизайн „Елисавета Вазова“ се обучават 600 ученици на едносменен режим по специалностите интериорен дизайн, графичен дизайн, рекламна графика и компютърна анимация.

Домакин на събитието беше директорът на училището Даниела Шошова, а сред гостите бяха Елеонора Лилова, началник РУО–София-град, проф. Найден Шиваров, директор на Националния STEM център, Йорданка Фандъкова, член на комисията по образование и наука в НС, директори на училища.

