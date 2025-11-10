Атанас Зафиров: Вярвам, че с общи усилия ще постигнем модерен и ефективен закон за насърчаване на доброволчеството

Вярвам, че с общи усилия ще постигнем модерен, прозрачен и ефективен закон за насърчаване на доброволчеството. Това заяви Вицепремиерът Атанас Зафиров, който откри кръгла маса на тема: „Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците в България?“. Кръглата маса се провежда по инициатива на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), чиито председател е вицепремиерът Зафиров.

​В уводните си думи заместник министър-председателят припомни, че вече има приети на първо четене три законопроекта за насърчаване на доброволчеството на три различни парламентарни групи “БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, ГЕРБ–СДС и на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Зафиров подчерта, че и трите законопроекта споделят една и съща цел – да се създаде ясен, стабилен и справедлив правен регламент за доброволчеството в България. “Доброволчеството не е просто мисия или кауза – то е най-висша проява на човечност, солидарност и емпатия”, добави Зафиров и изтъкна, че днешната кръгла маса не е просто формална стъпка в законодателния процес, а възможност да се обединят усилията на институциите, гражданския сектор и обществото в една обща посока.

​„Българското общество очаква този закон вече повече от петнадесет години”, каза Зафиров и апелира днешната дискусия да създаде отправна точка за изготвянето на цялостна правна уредба за доброволчеството в България, която да насърчава гражданската активност, солидарността.

​В хода на дискусията стана ясно, че за утре е насрочено първото заседание на работната група за изготвянето на общ законопроект за доброволчеството, който да бъде разгледан на второ четене от 51-вото Народно събрание.

​Събитието събра на едно място представители на граждански организации, институции и активни доброволци. Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от създаването на работещ законопроект, който няма да пречи и да създава административни пречки, а ще подкрепя организациите, занимаващи се с доброволчество. Надя Шабани от Български център за нестопанска право отбеляза, че доброволчеството е инструмент на всички граждански организации затова е важно през Съвета за развитие на гражданското общество да бъдат събирани законодателни предложения от всички заинтересовани страни. Вицепремиерът Зафиров заяви, че СРГО ще продължи да работи по тази тема.

​Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) подпомага структурирания с гражданския сектор. В него участват 14 неправителствени организации, сред които Фондация „Български център за нестопанско право“, Фондация „Заедно в час“, Сдружение „Български дарителски форум“, Сдружение „Български Хелзинкски комитет“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“, Фондация „Антикорупционен фонд“, Българска фондация биоразнообразие и др.

Facebook

Twitter



Shares