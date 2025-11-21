Атанас Зафиров: Нямаме право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион



„Нямаме никакво право да се бавим с формирането на политика за развитие на Черноморския регион“. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров при откриването на дискусията „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“ в Бургас.

Той подчерта, че България трябва ясно да формулира своя доктрина за отношенията с държавите от региона и да покаже визия за периода след края на войната в Украйна, когато Черно море ще има още по-стратегическо значение.

Зафиров акцентира върху ключовата роля на Черноморския регион за Европа и посочи, че за България значимостта е двойна – страната е естествен мост между Западните Балкани и Черно море, което ѝ дава потенциал да бъде двигател на регионални инициативи. Той подчерта добрата история на страната ни в отношенията с държавите от региона.

Според него предизвикателствата пред България изискват координация на регионално ниво в сектори като енергетика, транспорт, околна среда, миграция и сигурност, чиито възможности не са оползотворени напълно. „Сътрудничеството няма алтернатива“, посочи вицепремиерът.

Той отбеляза и въпросите, възникнали след войната в Украйна, свързани с устойчивостта на Черноморския регион и възстановяването на партньорствата. „България не е зрител на процесите, а активно търси своята роля в превръщането на региона в важен икономически и политически фактор“, заяви Зафиров.

Вицепремиерът постави и акцент върху културното сътрудничество, определяйки го като най-силния аргумент за развитие на черноморската политика на България. „Трябва да съхраним културния дух на Черноморието, в който са вписани всички търсения нанашата цивилизация“, каза той.

В дискусията участват представители на институциите, морската индустрия и експерти от Черноморския регион. Форумът е организиран от членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин.

