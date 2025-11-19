Атанас Зафиров: Дългоочакваният Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие е вече факт

Това заяви на брифинг след заседание на Министерски съвет вицепремиерът Атанас Зафиров.

В качеството си на заместник министър-председател и председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие Зафиров посочи, че е удовлетворен от приемането на работещ инструмент, който подрежда целия път на пострадалия – от първия сигнал до трайната защита и подкрепа.

По думите му през последните години данните от съдилищата, прокуратурата и МВР показват траен и тревожен ръст на случаите на домашно насилие и на делата за защита – в редица райони делата по Закона за защита от домашното насилие растат с над 20–30% годишно, включително и по отношение на деца. „Това не са просто цифри – зад всяко дело стои конкретен човек, конкретно семейство, конкретна травма“, заяви заместник министър-председателят.

Атанас Зафиров отбеляза, че Законът за защита от домашното насилие е поставил ясни правила – какво е домашно насилие и какви мерки може да наложи съдът. „Нашата задача като изпълнителна власт беше да направим така, че този закон да заработи на практика като единна система. Точно това прави Координационният механизъм“, обясни той.

„Механизмът урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни – органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и неправителствените организации, които предоставят защита и подкрепа“, добави Зафиров и изтъкна, че целта е действията им да бъдат синхронизирани във всеки конкретен случай, да има бърза, ефективна и адекватна защита, без жертвата да бъде разкарвана от институция на институция и да разказва историята си по няколко пъти.

„Ясно е разписано взаимодействието, когато са засегнати деца – така всяко дете в риск се третира не само като свидетел, а като самостоятелна жертва, със специфична закрила и включване на органите за закрила на детето“, каза още вицепремиерът Зафиров.

Той уточни, че координационният механизъм е бил разработен от междуинституционална работна група, в която са участвали представители на министерства, на независими органи и на организации с дългогодишен опит в работата с жертви на насилие, а текстът е обсъден на две заседания на Националния съвет и е преминал през обществени консултации и две междуведомствени съгласувания.

„Да, това забави внасянето му в Министерския съвет. Но днес можем да кажем, че приемаме не просто документ „за да имаме механизъм“, а реално прецизиран инструмент, в който са чути различни гледни точки, включително и критични. Това е отговорното отношение, което обществото очаква от нас по тема с такава чувствителност“, заяви заместник министър-председателят Зафиров.

Приемането на Координационния механизъм изпълнява и конкретен ангажимент в Програмата за управление на Република България за периода 2025–2029 г. в сектор „Правосъдие“ – институционално надграждане и последователна държавна политика в областта на домашното насилие, добави той.

