Архангеловден бе отбелязан в Шияковския манастир с Патриаршеска литургия

Шияковският манастир „Св. архангел Михаил“ край гр. Костинброд отбеляза своя храмов празник с божествена Литургия, предстоявана от Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил, с когото съслужиха Неово Високопреподобие архимандрит Назарий – игумен на светата обител, протойерей Николай Пешов, свещеник Харитон Манов и протодякон Иван Петков.

Песнопенията бяха изпълнени от църковни певци при светата обител, ръководени от д-р Андрей Касабов.

На богослужението присъства и кметът на гр. Костинброд г-н Трайко Младенов, заместник-кметове и общински съветници.

След светата Литургия бе отслужен и празничен водосвет, при което Негово Светейшество се обърна към вярващия народ със слово, споделяйки:

„На 8 ноември празнуваме деня на свети Архангел Михаил и на небесното войнство.

Свещеното Писание ни разкрива: в начало Бог сътвори небето и земята (Бит. 1:1), а под „небе“, светите отци тълкуват, че това е небесният, духовният свят. В редица места в Свещеното Писание се споменава за ангелското воинство, за ангели, които се явяват в помощ на хора; светите пророци са виждали неизброимото множество ангелски чинове, които са навсякъде около своя Творец. От думите: в начало Бог сътвори небето и земята (Бит. 1:1), се разбира, че небесният и земният свят имат едно начало.

Свещеното Предание на Църквата ни свидетелства за девет ангелски чина, различни по вид и служение.

В древност небесното ангелско воинство са свързвали със звездите, почитали са свети Архангел Михаил по-високо от Бога. Това неправилно почитане на ангелите днес се среща в учението за дуализма, също и в богомилството. Църквата е осъдила и отхвърлила еретическото поклонение, отдавано на ангелите, като на творци и управители на света, и е утвърдила православното им почитане като служители на Светата Троица. Техният празник е установен на 8 ноември.

Свети апостол Павел пише, че ангелите са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение (Евр. 1:14). В този контекст той се обръща към евреите, които след Вавилонския плен са усвоили много от митологията и от халдейското учение, което е свързано със служение на ангели и така са се отклонили от Свещеното Писание.

Когато апостолът говори за въплъщението на Единородния Божий Син, казва: не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема (Евр. 2:16) т.е. от човеците Христос прие естество и стана Богочовек. С това назначението на човека в Божия план се поставя по-високо от това на ангелските чинове. И още: като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия, [Бог] покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко Глава на църквата (Ефес. 1:20-22).

Това е и крайната цел на света, според учението на светата Православна църква – целият видим и невидим свят е призван да се съедини в една Църква, в едно тяло Христово. Но понеже Господ ни е дал свободна воля, има човеци, които [доброволно] се лъчат (от единството на вярата) (Иуда 1:19).

С небесните сили е свързано и първоначално влизане на злото в света. Свети пророк Исаия говори за първият по достойнство ангел – Денница, който в сърце си думаше: ще възляза на небето, […] ще бъда подобен на Всевишния (Исаия 14:13-14), т.е. той се е възгордял, и още с възприемането на тази мисъл, Господ отдръпнал от него Своята благодат. Тогава, този възгордял се ангел, се превърнал в тъмен демон. Злоупотребил със своята свобода и извратил предназначението си като се отделил от Бога. Затова светата Православна църква учи, че злото няма битие.

Ангелите и човеците сме надарени с разум и свободна воля и сме призвани да се уподобяваме на Бога, да бъдем с Него.

Важно е това да се разбира, защото има учения, като дуализъмът, който поставя в устройването на света две начала – добро и зло начало. Не така Господ ни разкрива истините за духовния свят: Аз съм вратата: който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби (Йоан 10:9-10). Следва да се придържаме и да вярваме на божественото откровение. Не познаваме материалния свят, толкова много тайни има в него, а какво остава за духовния, който е невидим за очите.

В Свещеното Писание се казва: и у Ангелите Си съглежда недостатъци (Иов 4:18). Въпреки грехопадението, колко е високо човешкото достойнство! Църквата възпява Света Богородица като по-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите. Как може Света Богородица, която е човек от плът и кръв, да стои по-високо от ангелите? Стои, защото [Христос], наистина, не от Ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема (Евр. 2:16). Толкова чиста е била тя, че дори ангелите са се удивлявали на нейното девство. Със своята преданост, душевна чистота, Света Богородица е превъзхождала ангелската природа: „Достойно е, наистина, да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, Те величаем“ – ангели са възвестили тази песен.

Затова нека правилно да почитаме светите ангели и да им подражаваме в тяхното огнено служение. Възпявайки Бога и изпълнявайки Неговата воля, те всякога го прославят истинно, бидейки свидетели на Божието величие от началото на творението: Свят, Свят, Свят е Господ Саваот! Цялата земя е пълна с неговата слава! (Ис. 6:3).

Пред лицето на Бога имаме силни защитници – свети архистратиг Михаил и нашите ангели-пазители, които ни внушават добри помисли и ни предпазват от беди.

Затова да не отстъпваме от вярата, да не се уподобяваме на противника на Бога – да потъмняваме и да се отлъчваме от Христа, но да подражаваме в молитвословието на светите ангели, които непрестанно славословят Бога. Да казваме сутрин и вечер молитвите си; да помним Бога, зовейки Го през деня: Господи Иисусе Христе, помилуй ме! Господи, помилуй! Пресвета Богородице, спаси ни! Свети ангеле-пазителю мой, запази ме! Моли Бога да ми помага, да ме пази във всички мои дела.

Нека и ние да се стремим като ангелите да вършим неленостно Божията воля“.

Игуменът на светата обител изказа благодарност на Негово Светейшество за патриаршеското посещение и отслужване на божествената служба, като в израз на синовна обич му поднесе скромен подарък. Кметът на Костинброд поднесе в дар на Негово Светейшество икона с образа на свети Архангел Михаил.

За всички присъстващи бе подготвено и раздадено благословено ястие.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Пламен Михайлов

