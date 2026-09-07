Александър Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

Вицепремиерът посети един от водещите китайски производители на електрически превозни средства и решения за автономен транспорт в Сямън

България насърчава компаниите от провинция Фудзиен да разгледат страната никато инвестиционна дестинация. Инвестициите и аутомотив секторът са сред ключовитенаправления, в които страната ни търси новивъзможности за икономическо и индустриалнопартньорство с Китай. Това стана ясно по времена среща на вицепремиера и министър наикономиката, инвестициите и индустриятаАлександър Пулев с правителството на провинцияФудзиен в Сямън, Китай.

Вицепремиерът Пулев е начело на българскаправителствена и бизнес делегация, коятоучаства в Китайския международен панаир заинвестиции и търговия в Сямън.

По време на срещата бяха обсъденивъзможностите за двустранно икономическосътрудничество в редица области, сред коитотърговия, индустрия, земеделие и високотехнологични производства.

„Приветстваме възможността за развитие наикономическите отношения между България и провинция Фудзиен. Виждаме добрипредпоставки за конкретни партньорства в сектори, в които Фудзиен има силни позиции – електроника, аутомотив, нови енергийни и зеленитехнологии“, заяви Александър Пулев.

Бяха обсъдени възможностите за развитие наикономическото сътрудничество с китайскатапровинция, която е сред динамично развиващитесе индустриални и експортно ориентиранирегиони на Китай.

Брутният вътрешен продукт на провинцията е над 6 трилиона юана, или над 900 млрд. щатскидолара. Фудзиен заема седмо място в Китай помеждународна търговия, а развитието наикономическите и свободните зони е средключовите фактори за развитието ѝ.

„Ние виждаме нивото на модернизация навашата провинция и генерално на Китай. Тянаистина е впечатляваща. Вие сте успели дапостигнете качествена трансформация във всичкисфери на икономиката“, посочи Пулев.

В рамките на визитата си в Сямън министърПулев посети и производствените мощности наXiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. – един от водещите китайски производителина автобуси, електрически превозни средства, автономен транспорт и решения за интелигентнамобилност.

Компанията развива пълния производственцикъл – от научноизследователската и развойната дейност до производството.

Сред разработките на компанията е първият в света серийно произвеждан автономенелектрически автобус с ниво 4 на автономност.

По време на посещението бяха обсъденистратегическите планове за разрастване накомпанията, във връзка с което министър Пулевотправи покана към King Long за посещение в България и оглед на подходящи терени и индустриални зони.

„Това е индустриалното развитие, към коетосе стремим – високи технологии, интелигентнирешения, иновации, автономен транспорт и производство с висока добавена стойност. България има потенциал да бъде част от тезивериги на стойността“, заяви Пулев.

Той подчерта, че привличането нависокотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите наБългария.

„Аутомотив секторът, електрониката, новитеенергийни технологии и интелигентнияттранспорт са направления, в които виждамеконкретен потенциал за партньорство“, допълнивицепремиерът.