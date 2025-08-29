Актуални въпроси в областта на сигурността и отбраната бяха обсъдени на неформалната среща на министрите на отбраната на страните-членки на ЕС в Копенхаген

Сигурността в Черноморския регион и необходимостта от осигуряване на защитата на границите на ЕС са акцентите в изказването на министъра на отбраната Атанас Запрянов днес, 29 август, на неформалната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС в Копенхаген, Дания.

Той изтъкна важността от засилване на военната мобилност и призова за подобряване на транспортната инфраструктура с двойно предназначение, както и за увеличаване на бюджета за това работно направление в следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. Министър Запрянов подчерта значението на интеграцията на украинската отбранителна индустрия с европейската отбранителна технологична и индустриална база като посочи, че финансовият инструмент SAFE ще допринесе за задълбочаването на индустриалното сътрудничество. За пореден път отбеляза необходимостта от отблокиране на мерките за помощ за Украйна по линия на Европейския механизъм в подкрепа на мира.

Неформалната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС, която се проведе в Копенхаген, е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС и бе ръководено от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В рамките на три работни сесии министрите дискутираха продължаващата военна подкрепа на ЕС за Украйна, отбранителната готовност на Съюза и състоянието на военните мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана. В срещата участваха още заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Агнес-Мари Щтрак-Цимерман и министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал, който се включи в дискусиите чрез видео-конферентна връзка.

По време на срещата министрите на отбраната обсъдиха продължаващата военна подкрепа на ЕС за Украйна, включително и чрез съществуващите инициативи за подпомагане на спешните нужди на Украйна. Тема на дискусия беше и укрепването на сътрудничеството и интеграцията на отбранителната индустрия на ЕС и Украйна, както и обучението на нейните въоръжени сили в рамките на Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна (EUMAM UA).

В изказването си министър Атанас Запрянов подчерта важността Украйна да остане стратегически приоритет за ЕС. Той акцентира върху необходимостта от сериозни гаранции за сигурността на Украйна, които да включват устойчива подкрепа едновременно от европейските ни и трансатлантическите ни партньори. Препотвърди готовността на страната ни да продължава да подпомага Украйна в съответствие с взетите до момента решения на Народното събрание на Република България. Информира своите колеги за организирането на летни морски лагери за деца на украински военнослужещи във военнопочивни бази на Министерството на отбраната като допълнителен елемент от всеобхватната подкрепа на страната ни за Украйна.

Изпълнението на Бялата книга за европейската отбрана – готовност 2030 и на Плана „Превъоръжи Европа“ („ReArm Europe“ Plan) в контекста на резултатите от срещите на върха на ЕС и НАТО през юни т.г. също беше във фокуса на дискусиите по време на срещата. Министрите на отбраната на страните-членки на ЕС споделиха своите виждания за сътрудничеството в приоритетните области на способностите и изразиха очакванията си по отношение на съдържанието на предстоящата Пътна карта за отбранителната готовност. Фокус беше поставен и на военните мисии и операции на Съюза по линия на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Дискутирани бяха начините за продължаване на подкрепата и адаптирането на военните ангажименти по линия на ОПСО в променящ се геополитически контекст.

