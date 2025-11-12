Aктуализира се националният координационен механизъм за програмирането и управлението на изпълнението на Социалния план за климата

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Постановление № 24 от 2025 г. за организация и координация на подготовката на Социалния план за климата (СПК) на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, както и на техните основни функции.

С постановлението се актуализира националният координационен механизъм за програмирането и управлението на изпълнението на СПК, както и на определенията за „уязвими домакинства“ и „уязвими микропредприятия“.

С направените изменения и допълнения ще се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2023/955, което ще доведе до финализиране на процеса по подготовка на Плана и своевременна подготовка за неговото последващо изпълнение, както и ще се гарантира гладкото му изпълнение.

