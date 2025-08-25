АХУ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“

ОБЯВА Агенция за хората с увреждания обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“, с работно място – гр. София.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са:

– образование: висше, минимална образователна степен – магистър, професионални области – стопански науки. – професионален опит – 6 месеца или придобит ранг V-ти младши. – компютърни умения на добро ниво, работа в интернет среда.

Кратко описание на длъжността:

• Организиране на цялостната дейност по провеждане и реализиране на конкурси за проекти на юридически и физически лица, кандидатстващи по програмите на Агенцията за хората с увреждания (АХУ);

• Разглеждане и оценяване на проекти и участие в комисии за оценка;

• Водене на досиета на постъпилите проекти по съответната програма в регистър – проекти в информационната система;

• Изготвяне на писма за уведомяване на участниците в съответните конкурси за класиране и получаване на пълна/ редуцирана субсидия или некласиране на проектите им;

• Изготвяне на договори за финансиране на кандидатите с класирани проекти и организиране на сключването им;

• Изготвяне на нареждане за плащания по траншове съгласно договорите, сключени по съответната програма;

• Разглеждане на представените документи по изпълнение на проекти по съответната програма и отговор на заявления за текущи промени по дейностите;

• Консултиране на физически и юридически лица по изпълняваните от АХУ политики;

• Изготвяне на становища по жалби, запитвания, заявления и пр. от физически и юридически лица, във връзка с пълноправното включване на хората с увреждания и дейностите, които изпълнява АХУ;

• Изготвяне на справки и отчети, във връзка с дейността на АХУ по пълноправно включване на хората с увреждания;

• Изготвяне предложения и становища за разработвани проекти на нормативни актове, методологии, методики и механизми на Агенцията, свързани с пълноправно включване на хората с увреждания;

• Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията, главния секретар и изпълнителния директор.

Основна заплата, определена за длъжността: 1077 лв.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. Кандидатите за длъжността следва да представят следните необходими документи:

– заявление за участие в процедурата за заемане на свободната длъжност (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);

– декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, за допълнителни квалификации и/ или за правоспособност;

– копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Бланки на Заявлението и Декларацията по чл. 17 от НПКПМДСл. може да намерите на интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация – Административен регистър на адрес: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/97693, Конкурси / Списък с конкурси/ По административни структури/ Централна администрация/ Изпълнителна агенция/ Агенция за хората с увреждания/ Младши експерт/ Документи и образци за кандидатстване.

Документите следва да бъдат представени в десетдневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в деловодството на Агенция за хората с увреждания на ул. „Софроний Врачански“ № 104-106, гр. София, Столична община, Област София-град, ПК 1233, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, лично, чрез пълномощник или чрез лицензиран пощенски оператор.

Лице за контакти: Богдан Балашев, главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, тел. 02 /931 80 95.

Списъците и други съобщения във връзка с процедурата за заемане на свободната длъжност ще се обявяват на таблото в Центъра за административно обслужване на Агенцията за хората с увреждания с адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 104-106 и на интернет страницата на Агенцията в рубриката „Бюлетин“.

Facebook

Twitter



Shares