Адмирал Ефтимов ще участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в Латвия

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участва в годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която ще се проведе на 26 и 27 септември в Рига, Латвия.

Всяка година форумът събира началниците на отбраната на страните членки, за да обсъдят актуалната среда за сигурност и приоритетите пред Алианса.

Участниците ще обсъдят теми от стратегическо значение за НАТО, както и въпроси, произтичащи от проведената през юни Среща на върха на Алианса в Хага, Нидерландия. Акцент ще бъде поставен върху засилването на възпиращия и отбранителен потенциал на съюза, изпълнението на пакет Цели за способности 2025 от Процеса на отбранително планиране на НАТО и адаптирането на капацитета на отбранителната индустрия.

