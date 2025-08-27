Адмирал Ефтимов приветства новоназначения аташе по отбраната на САЩ в България

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се срещна днес, 27 август, с новоназначения аташе по отбраната на САЩ в България полковник Джон Картър.

Двамата изразиха готовност за продължаване на съвместната работа за развитието на двустранното военно сътрудничество и задълбочаването на стратегическото партньорство между двете държави.

Обсъдени бяха актуални въпроси на двустранното сътрудничество с фокус върху повишаването на оперативните способности и оперативната съвместимост на въоръжените сили. Сред темите, които бяха дискутирани, бяха развитието на модернизационните проекти за Българската армия и проектите, свързани с военната мобилност, ангажиментите на България като страна домакин на многонационалната бойна група на Алианса, и ролята на САЩ за сигурността на Югоизточния фланг на НАТО.

Адмирал Ефтимов пожела успех на полковник Картър във високоотговорната му дейност и изказа увереност, че сътрудничеството между въоръжените сили на двете държави ще продължава да се развива в духа на взаимното разбирателство и открития диалог.

