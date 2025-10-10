Адмирал Ефтимов даде висока оценка на успешно проведеното съвместно учение „Непреклонна решимост – 25“

Съвместно компютърно-подпомагано командно-щабно учение се проведе от 6 до 10 октомври в Националния военен учебен комлекс (НВУК) „Чаралица“ и в щабовете на видовете въоръжени сили.

В учението, с наименование „Непреклонна решимост – 25“, участваха над 300 военнослужещи от Щаба на обраната, Съвместното командване на силите (СКС), командванията на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Служба „Военна полиция“, Съвместното оперативно командване на Република Италия, Съвместното командване на силите на Румъния, Многонационалната бойна група в България, Щабния елемент за интегриране силите на НАТО в България, Военномедицинска академия-София и Централното военно окръжие. В процеса на планиране и провеждане на учението се включиха и представители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Дирекция „Отбранителна и мобилизационна подготовка“ от Министерството на вътрешните работи, както и военнослужещи от доброволния резерв от състава на военно формирование на СКС.

Основната цел на учението беше да се повишат подготовката и взаимодействието на командирите и щабовете от въоръжените сили за координиране на действията и демонстриране на решимост при провеждане на съвместна операция за защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България.

По време на учението бяха изпълнени задачи по сценарии, които включваха дейности по планиране, активиране, развръщане и използване на силите за незабавно действие, комуникационно-информационната поддръжка, реагиране при кризи, логистично осигуряване и координация между националните и съюзните сили.

Използва се изградената комуникационно-информационна система във Въоръжените сили, която предостави единна среда за обмен на информация между участниците от пунктове за управление и формированията в районите за постоянна дислокация.

Офицер, планиращ учението беше началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, офицер, провеждащ учението – командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, а директор на учението началникът на отдел „Съвместна подготовка“ в Съвместното командване на силите капитан I ранг Светослав Маринов.

В рамките на учението началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов се срещна в НВУК „Чаралица“ с войниците от доброволния резерв от състава на СКС, които за първи път участват в учение от такъв формат. Той даде висока оценка на способностите, показани от всички участници в учението.

„Непреклонна решимост – 25“ потвърди високото ниво на подготовка, професионализъм и готовност на личния състав за изпълнение на задачи, както в рамките на националната отбрана, така и в контекста на колективната сигурност на страните-членки на НАТО.

