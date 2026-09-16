сряда, септември 16, 2026
Последни:
България

838 лишени от свобода влизат в класните стаи през новата учебна година

Недялко Тенев

Сред тях са 23 първокласници и 32 зрелостници, а част от обучаващите се ще придобиват и професионална квалификация

Общо 838 лишени от свобода от затворите в страната ще се включат в обучение през учебната 2026/2027 година. Сред тях има 23 първокласници и 32 зрелостници, показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 15 септември.

Във всеки затвор функционират училища или техни филиали, а обучението се провежда по планове и програми, съобразени с държавните образователни изисквания. Завършената степен на образование и придобитата професионална квалификация се удостоверяват с документи, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

357 души ще учат за средно образование

В начален етап през новата учебна година ще се обучават 176 лишени от свобода. Други 305 са записани за придобиване на основно образование, а 357 ще се обучават за средно образование.

Най-много ученици има в затворите в Стара Загора – 186, София – 170, и Враца – 107.

В затвора в Сливен в учебни дейности ще бъдат включени 61 жени. В Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца ще се обучават 11 души. За настанените непълнолетни обучението е задължително.

Дни преди началото на учебната година министърът на правосъдието Николай Найденов посети училището към затвора в Ловеч. В СУ „Димитър Митев“ там са записани 78 лишени от свобода, а заедно с филиалите към затворите в Плевен и Белене броят на обучаващите се достига 140.

Обучение и за професия

Наред с общообразователните предмети лишените от свобода имат възможност да придобиват и професионални умения, които могат да подпомогнат тяхната реализация след изтърпяване на наказанието.

В затвора в София например се предлага обучение за шлосери, във Враца – за озеленители, а в Сливен сред предпочитаните професии е тази на шивача.

В Ловеч лишените от свобода могат да се обучават за електромонтьори и технолози в машиностроенето.

Образователните и професионалните програми в местата за лишаване от свобода са насочени както към придобиването на знания и квалификация, така и към създаването на възможности за последваща социална и професионална реализация.

Вижте още

Как изкуственият интелект променя живота на българите

Недялко Тенев

Столична община започва прием на заявления за услугите „Асистенти за независим живот“ за 2027 г.

Недялко Тенев

МОН обсъди с учители и университетски преподаватели промени в предучилищното образование

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest