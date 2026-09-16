838 лишени от свобода влизат в класните стаи през новата учебна година

Сред тях са 23 първокласници и 32 зрелостници, а част от обучаващите се ще придобиват и професионална квалификация

Общо 838 лишени от свобода от затворите в страната ще се включат в обучение през учебната 2026/2027 година. Сред тях има 23 първокласници и 32 зрелостници, показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 15 септември.

Във всеки затвор функционират училища или техни филиали, а обучението се провежда по планове и програми, съобразени с държавните образователни изисквания. Завършената степен на образование и придобитата професионална квалификация се удостоверяват с документи, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

357 души ще учат за средно образование

В начален етап през новата учебна година ще се обучават 176 лишени от свобода. Други 305 са записани за придобиване на основно образование, а 357 ще се обучават за средно образование.

Най-много ученици има в затворите в Стара Загора – 186, София – 170, и Враца – 107.

В затвора в Сливен в учебни дейности ще бъдат включени 61 жени. В Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца ще се обучават 11 души. За настанените непълнолетни обучението е задължително.

Дни преди началото на учебната година министърът на правосъдието Николай Найденов посети училището към затвора в Ловеч. В СУ „Димитър Митев“ там са записани 78 лишени от свобода, а заедно с филиалите към затворите в Плевен и Белене броят на обучаващите се достига 140.

Обучение и за професия

Наред с общообразователните предмети лишените от свобода имат възможност да придобиват и професионални умения, които могат да подпомогнат тяхната реализация след изтърпяване на наказанието.

В затвора в София например се предлага обучение за шлосери, във Враца – за озеленители, а в Сливен сред предпочитаните професии е тази на шивача.

В Ловеч лишените от свобода могат да се обучават за електромонтьори и технолози в машиностроенето.

Образователните и професионалните програми в местата за лишаване от свобода са насочени както към придобиването на знания и квалификация, така и към създаването на възможности за последваща социална и професионална реализация.