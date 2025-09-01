8 медала за България от Международната олимпиада по английски език

С четири златни и четири сребърни медала се завърна българският отбор от Международната олимпиада по английски език (IELO), която се проведе в Румъния.

Учениците ни завоюваха и две почетни грамоти за индивидуално представяне.

Златен медал в категорията екипен проект на ниво В2 спечелиха Ренел Иванова – VIII клас от СУ „Димитър Благоев“ в Провадия, Божидар Христов – X клас от ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново, Георги Стоименов – IX клас от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в София и Георги Димитров – X клас, от СУ „Отец Паисий“ в Кърджали.

Сребърен медал за екипен проект на ниво С1 завоюваха Надежда Недева – XI клас от ЕГ „Пловдив“ в Пловдив, Надежда Дюлгерова – XI клас от ПГ „Пейо К. Яворов“ в Петрич, Сейрула Лютви – XI клас от СУ „П. Р. Славейков“ в Кърджали и Джесика Петкова – XI клас от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора.

В индивидуалната надпревара на ниво В2 с почетни грамоти бяха отличени Божидар Христов и Георги Димитров.

В тазгодишното издание на олимпиадата се включиха над 150 участници от 12 държави. Състезателите мериха сили в две категории – индивидуална и екипна – по нива В1, В2 и С1.

Индивидуалното състезание включваше писмен тест, задачи за интегрирани умения (разбиране на аудио-видео материал и есе), както и устно представяне.

Екипните проекти бяха посветени на създаването на цифрово, мултимедийно или драматизирано представяне на ключова сцена от роман, включен в библиографията за съответното ниво.

Ръководители на българския отбор бяха Таня Маджарова, учител в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ в Стара Загора, и Маргарита Тренчева-Николова, учител в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ в София.

Международната олимпиада по английски език се организира за трета поредна година. България участва от самото начало и постига високи успехи.

