78.СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ИЗДАДЕ КНИГА С ПРИКАЗКИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Във всяка дума се крие сила, която може да направи света по-добър.

Това изречение е предговор към книга с истории на 19 деца със специални образователни потребности, озаглавена „ Приказки и разкази“ на творци от 78. СУ „Христо Смирненски“ в Банкя.

Директорът Димитрийка Герасимова и учители създават томчето с вяра, че всяко дете има право да бъде чуто. Книгата съдържа вълшебни и морски приказки, космически истории, приключенски разкази, истории на момичета и момчета, приказки за животни. На финала има две празни страници – „място за твоята приказка“.

През тази учебна година училището работи по Национална програма „Заедно в изкуството и спорта“, в която има нов модул – работа с ученици със специални образователни потребности. По време на последното занимание децата от арт групата са работили по проекти, посветени на тяхното семейство, а след това са ги представили пред другите със свои истории.

В това училище винаги отбелязват добрите дела на учениците, а постиженията в изкуството и спорта се представят в множество пъстри томчета „Талантите на 78. СУ „Христо Смирненски“ с кратки разкази за отделните деца.

Сред многото уютни пространства в една от сградите има едно, в което се преплитат историята на над 130-годишното училище и творчеството на ученици и гости. В този огромен арт кът се представя „Изкуство в реално време“ – художници идват с картините си – тук не само се говори за изкуство, но и се твори. Звучат музикални произведения, изпълнени на пианото. Залата е оборудвана с модерна адио и видео техника, които се използват при открити уроци, при изяви на училищни оркестри и музикални групи.

Пространствата в коридорите са традиционно украсени с произведения на ученици. Уникални експонати в залата са мечът на кан Кубрат с неговия пръстен-печат, които са част от съкровище, открито през1912 година в околностите на днешния град Полтава. Тук е запазено старо бюро с красива дърворезба, както и други ценни мебели. В една от витрините е ръчно извезаното знаме на училището с униформите на учениците, в изданието на в. „Междучасие“ може да се прочете химна на училището.

Сред запазените реликви има компютър „Правец“ от 1986 година, стара фотографска техника, набор з лабораторни опити по химия, музикални перкусионни инструменти, летописни книги и различни учебни пособия.

