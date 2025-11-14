400 стажанти от днес са пълноправни служители в структурата на Главна дирекция „Гранична полиция“

Тържествената клетва беше положена днес в Центъра за специализирана професионална подготовка в Пазарджик

Четиристотин стажанти от Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР положиха тържествена клетва днес. На церемонията присъстваха директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, ректорът на Академията на МВР старши комисар проф. д-р Иван Видолов, директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, областният управител Валентина Кайтазова, кметът на Пазарджик Петър Куленски и и.д. директорът на ОДМВР – Пазарджик комисар Лазар Консулов. Сред гостите бяха представители на съдебната власт, офицери за връзка от дипломатически мисии, ръководни служители на МВР, както и хиляди близки на завършващите.

В приветствието си главен комисар Златанов подчерта, че младите служители поемат мисия с особена отговорност. „Със сигурност умовете и сърцата Ви днес са по-изпълнени със знания, с амбиция и хъс за работа. Вие трябва с гордост да пазите границите на нашата страна, които са също и външни граници на Европейския съюз. С течение на времето ще се убедите, че в момента структурата, в която сте избрали да работите, е сочена, като добрият пример на Европа.“

Ректорът на Академията на МВР също поздрави стажантите, като отбеляза, че „границата не е просто линия на картата, а символ на суверенитета и спокойствието на България“, а работата на граничния полицай изисква чест, мисъл и решителни действия.

След шестмесечното обучение стажантите вече са пълноправни полицейски служители в структурата на Главна дирекция „Гранична полиция“. В началото на следващата година нови 400 стажанти ще започнат обучението си за гранични полицаи.

Церемонията завърши с водосвет за здраве, отслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп – първи викарий на Пловдивския митрополит Николай, в съслужение със свещеници от пазарджишката духовна околия.

