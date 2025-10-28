290 възпитателни дела са разгледани в София от началото на годината, съобщи вицепремиерът Зафиров



290 възпитателни дела, от които 94 за насилие, са разгледани в София от началото на годината до края на месец септември 2025 г. Това обяви при откриването на кръгла маса “Детство без насилие“ в Националната спортна академия вицепремиерът Атанас Зафиров.

Кръглата маса се организира от народния представител от “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта.

Атанас Зафиров, който е и председател на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните посочи, че сред делата за насилие има такива за нанасяне на лека или средна телесна повреда, побой, заплахи и обиди в социалните мрежи.

Вицепремиерът цитира данни за работата на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която констатира, че не всички случаи и дела попадат в обсега на работа от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

“В случаите на насилие между деца и от деца е много важно да се откроят индикаторите и причините, които са провокирали подобен тип поведение и реакция от подрастващите”, каза Зафиров. Сред тях той открои неглижирането от страна на родителите, което също поставя децата в ситуация на висок криминогенен и виктимен риск – извършват противообществени прояви и престъпления – крадат, употребяват и разпространяват наркотични вещества, в много случаи проявяват агресия и насилие и нарушават правата на деца и възрастни, каза още Зафиров.

Заместник министър-председателят посочи, че понякога родителите не само неглижират децата си, но и отсъстват изцяло от живота на детето си. По думите му често родителите са мигрирали в чужбина да работят, децата им се отглеждат от възрастни роднини, които трудно осъществяват какъвто и да е контрол върху поведението и възпитанието на детето, или се настаняват в институции. Като особено тежък вицепремиерът открои проблема с малолетните безнадзорни, които живеейки „на улицата“ усвояват модели на поведение без социални правила и формират негативни ценности и морал. “Децата са отражение на обществото. Те копират поведението на възрастния, стремейки се да се докажат като доминанти и да демонстрират сила и превъзходство над другия”, каза още Зафиров.

Вицепремиерът подчерта необходимостта от координация на усилията между институциите за осигуряването на по-добро детство без насилие. Като председател на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и като вицепремиер в чиито ресор е Държавната агенция за закрила на детето Зафиров отчете, че в общ план не се наблюдава ръст на агресивните прояви сред децата, като към настоящия момент стойностите са устойчиви спрямо стойностите към същия период през изминалата година, съгласно статистическите данни от МКБППМН.

Facebook

Twitter



Shares