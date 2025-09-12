145 младежи получиха Национални дипломи на официална церемония с участието на премиера Росен Желязков и министър Красимир Вълчев

През последните години все повече от пълните отличници на България избират да продължат образованието си в страната. Това стана ясно на официална церемония на МОН, на която им беше връчено почетното отличие Национална диплома. 145 са пълните отличници от Випуск 2025. Младежите получиха наградите си от министър-председателя Росен Желязков и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Сред носителите на Национална диплома от Випуск 2025 са и шестима младежи, които имат пълни шестици не само на двете задължителни, а на третата допълнителна матура. Те получиха отличията си от премиера Росен Желязков.

„Да си отличник не е просто етикет, а да си винаги отличник не е стигма. Това е голямото състезание на човека със самия себе си, желанието да се надскочи, да се докаже, да продължи напред и да се чувства неудовлетворен, докато не постигне този успех в надпреварата със себе си“, каза министър-председателят. Той поздрави младите хора за избора им да продължат висшето си образование в България. „Ще дадете онази репутация с Вашия успех на университетите, реципрочно на познанието, което те ще Ви дадат, за да продължите напред“, посочи премиерът. Росен Желязков отправи специални поздравления към учителите и родителите на отличниците и пожела на всички успех.

Министър Красимир Вълчев също поздрави отличниците, техните семейства и преподаватели. „Вие сте доказали своите постижения не само на матурите, но и на различни олимпиади и състезания“, каза той. По думите му всяко едно постижение иска много труд и постоянство. „Все повече млади хора ми казват, че избират България за своето висше образование или дори да са избрали да заминат за чужбина обмислят да се върнат. Убеден съм, че тази тенденция ще се запази и през следващите години“, подчерта министър Вълчев. По думите му страната ни се развива положително именно благодарение на младите хора като отличените на днешната церемония. „България ще просперира в много по-голяма степен, ако успее да задържи младите хора като Вас“, обърна се министър Вълчев към тях.

В рамките на церемонията един от отличените разказа за усилията да постигнеш Национална диплома. „Нашето отличие е една от многото стъпки, които предстоят да бъдат направени. Днес тук не сме се събрали просто олимпийци, лауреати и отличници. Ние сме младежта на България и сме готови да докажем, че не сме само нейното бъдеще. Ние сме нейното настояще. Ние сме нейното сега“, каза Калоян Първанов от НПМГ. По думите му наградените са само част от всички ученици, които доказват и ще продължат да доказват, че България е достойна да бъде символ на просперитет и знание.

Отличниците от випуск 2025 са от различни училища на 22 области на страната. Това са ученици, постигнали пълни шестици по всички предмети в дипломата за средно образование, както и на държавните зрелостни изпити. Също така имат постижения в сферата на образованието, науката, технологиите, изкуствата и спорт.

През изтеклата 2024/2025 учебна година в българските училища има най-много пълни отличници. Миналата година носителите на наградата бяха 120, а през 2010 г. – 15.

В церемонията участие взеха и заместник-министрите Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, както и главният секретар на МОН Любомир Йосифов.

Носители на Национална диплома от Випуск 2025:

Димитрина Андонова Патронска – Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Сандански. Ивелина Валентинова Мушева – Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев. Ева Гаро Пехливанян – Търговска гимназия – гр. Поморие Ивайла Стефанова Генкова – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас. Ивет Тодорова Кунчева – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас. Карина Росенова Стефанова – Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас. Божидара Диянова Иванова – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Виктория Атанасова Иванова – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Виктория Георгиева Георгиева – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Виктория Стефанова Радева – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Дора Крумова Славова – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Теодора Пламенова Димитрова – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Хедийе Сунай Чаир – Първа езикова гимназия – гр. Варна. Грасиела Тодорова Атанасова – Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна. Добромир Добромиров Ангелов – Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна. Ивайло Илиев Христов – Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна. Дамяна-Маргарита Дамянова Лазарова – IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ – гр. Варна. Леа Пламенова Иванова – Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – – гр. Варна. Василена Василева Василева – Средно училище „Емилиян Станев“ – гр. Горна Оряховица, Виктория Георгиева Георгиева – Средно училище „Николай Катранов“ – град Свищов. Йоана Миткова Дряновска – Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – – гр. Горна Оряховица. Марина Владиславова Петрова – Средно училище „Николай Катранов“ – град Свищов Рая Емилова Йорданова – Средно училище „Емилиян Станев“ – гр. Горна Оряховица. Деница Красимирова Кирилова – Средно училище „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин. Емил Стефанов Стефанов – Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово Кремена Георгиева Колева – Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово. Магдалена Петрова Чамурова – Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово. Моника Валентин Ръжданова – Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово. Ралица Валентинова Йорданова – Езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Добрич. Станислава Михаилова Михова – Средно училище „Йордан Йовков“ – гр. Тервел. Естер Витанова Чаушева – Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали. Йоана Милкова Мерджанова – Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали. Ирем Недрет Караджа – Езикова гимназия „Христо Ботев“ – гр. Кърджали. Мелтем Месут Мустафа – Средно училище „Христо Ботев“ – с. Черноочене, общ. Черноочене. Виктория Георгиева Георгиева – Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил. Стела Мариянова Георгиева – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – гр. Монтана. Мартин Аврамов Милчев – Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана. Дарина Станиславова Ибушева – Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Рангел Боянов Кочев – Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик. Екатерина Стефанова Кънева – Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик. Анна-Мария Лъчезарова Методиева – Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ – гр. Перник. Елина Константинова Мълчиниколова – Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Плевен. Ани Венелинова Георгиева – Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен. Катрин Иванова Нинова – Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен. Петър Иванов Петков – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – гр. Плевен. Богомил Стелиянов Славев-Велков – Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа. Габриела Георгиева Генова – Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“ – гр. Сопот. Александра Александрова Хаджиева – Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Пловдив. Михаел Веселинов Генков – Средно училище „Васил Левски“, гр. Карлово. Ангел Иванов Иливанов – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Анна Ангелова Карагьозова – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Атанас Веселинов Калинчев – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Елица Георгиева Алексиева – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Йоана Станиславова Стоянова – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Йордан Петков Плачков – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Мона-Никол Николаева Апостолова – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Ния Николаева Янкова – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Теодор Константинов Георгиев – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Теодора Иванова Филчева – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Яна Чавдарова Панова – Езикова гимназия „Пловдив“ – гр. Пловдив. Мария Иванова Мирчева – Национална търговска гимназия – гр. Пловдив. Румяна Данчева Чукалова – Национална търговска гимназия – гр. Пловдив. Виктория Юриева Тянчева – Национална търговска гимназия – гр. Пловдив. Никол Николаева Пакова – Национална търговска гимназия – гр. Пловдив. Велислав Васков Борисов – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Ивайло Илиев Къртев – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Василена Ясенова Петкова – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Данаил Венциславов Маринов – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Ивайло Йорданов Герчев – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Никола Ангелов Чингаров – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Петрозара Димитрова Щерева – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Анджелика Делянова Маринова – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Димитър Марков Базлянков – Математическа гимназия ,,Академик Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Деница Светославова Йорданова – Английска езикова гимназия „Гео Милева“ – гр. Русе. Венцислав Деянов Велев – Математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе. Тея Пламенова Чобанова – Математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе. Димитър Димитров Добрев – Професионална гимназия по икономика „Професор доктор Димитър Табаков“– гр. Сливен. Преслава Емилова Енчева – Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“– гр. Сливен. 79. Амалия Марио Маркова – ЧЕГ „Проф. д-р В. Златарски“ – гр. София. 80. Калоян Пламенов Първанов – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Габриела Руменова Ничева – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Васил Ивайлов Велинов – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Михаил Атанасов Филков – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Севина Юзкан Мехмедали – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Стоян Николаев Добрев – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Катрин Иванова Дянкова – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Красимир Николаев Пълов – Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София. Виктория Виктор Златанова – Национална търговско-банкова гимназия – гр. София. Ася Тонева Христова – Национална търговско-банкова гимназия – гр. София. Наталия Руменова Кирова – Национална търговско-банкова гимназия – гр. София. Гергана Георгиева Богданова – Средно училище „Атанас Далчев“ – гр. София. Александър Георгиев Кънев – Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ – гр. София. Ния Драгомирова Рашева – 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София. Александра Александрова Петрова – 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – гр. София. Калоян Владиславов Цанев – Първа частна математическа гимназия – гр. София, общ. Столична. Рима Джамал Аси – Частно средно училище „Увекинд“ – гр. София. Кристина Димитрова Стоянова – Частно средно училище с немски език „Веда“ – гр. София Тони Тодоров Узунов – Първа английска езикова гимназия – гр. София. Михаела Валентинова Кунторова – Първа английска езикова гимназия – гр. София. Радосвета Койчова Желева – Първа английска езикова гимназия – гр. София. Радина Тодорова Заркова – Първа английска езикова гимназия – гр. София. Цвета Михайлова Гъркова – Първа английска езикова гимназия – гр. София. Михаела Максим Велинова – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Рая Ясен Ягова – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Боян Юриев Христов – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Гергана Григорова Георгиева – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Гергана Иванова Ачева – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Далия Драгомирова Димитрова – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Мария Йорданова Милошова – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Мартин Иванов Иванов – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Михаил Бориславов Петров – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Теодор Викторов Манев – 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ – гр. София. Силвия Тодорова Александрова – Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – гр. София. Людмила Димитрова Канева – Американски колеж в София – гр. София. Мина Мариян Иванова – Американски колеж в София – гр. София. Божана Иванова Медарова – Американски колеж в София – гр. София. Божидара Радостинова Донева – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София. Мариян Атанасов Кръчмаров – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София. Рая Красимирова Джамбазова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София. Зорница Росенова Цветкова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София. Дарина Мартинова Смиленова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София. Миа Александрова Гигова – 164. Гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ – гр. София. Ева Тодорова Енчева – 18. Средно училище „Уилям Гладстон“ – гр. София. Елиза Димитрова Михайлова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – гр. София. Зорница Станчева Иванова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – гр. София. Ивайло Емилов Благоев – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – гр. София. Михаил Димитров Ковачев – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – гр. София. Мира Стаменова Дулевска – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – гр. София. Сирма Миленова Караджова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – гр. София. Владислав Пламенов Маринов – Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград. Ивайла Владиславова Кирилова – Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ – гр. Стара Загора. Цвети Боянова Пагелска – Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък. Пламена Миленова Алексиева – Средно училище „П. К. Яворов“ – гр. Чирпан. Галена Александрова Георгиева – Второ средно училище „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище. Кристин Иванова Стоянова – Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Попово. Ралица Генадиева Ганева – Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Попово, общ. Попово. Мирослава Мирославова Златанова – Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“ – гр. Хасково. Тома Митко Николов – Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково, общ. Хасково. Стефан Пламенов Калинов – Средно училище „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен. Даниел Илиев Койнов – Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен. Боян Николов Николов – Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен. Юлия Апостолова Стефанова – Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Шумен. Александра Чавдарова Николова – Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас Боряна Иванова Никова – Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас Йоана Орлинова Младенова – Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Facebook

Twitter



Shares