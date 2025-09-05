петък, септември 5, 2025
140-ата годишнина от Съединението ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения

140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия ще бъде отбелязана тържествено на 6 септември с участието на представителни военни подразделения.

Кулминацията на проявите е тържествената проверка (заря) на 6 септември на площад „Съединение“ в Пловдив. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили. През деня военни ритуали по поднасяне на венци и цветя с участието на почетни караули ще се проведат в Пловдив в двора на църквата „Света Богородица“ пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметника на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов.

В Стара Загора с тържествен военен ритуал военнослужещи от 2-ра механизирана бригада ще поднесат венци и цветя пред паметника на „Защитниците на Стара Загора“.

В Благоевград представителни формирования от 3-то бригадно командване ще участват в ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност пред паметната плоча на загиналите във войните за национално обединение.Денят на Съединението ще бъде тържествено отбелязан и в градовете Хасково на площад „Свобода” пред паметника на Незнайния воин в Ямбол на централния площад. В ритуалите ще участват военнослужещи от 31-ви и 42-ри механизирани батальони, самоходния артилерийски дивизион от състава на 2-ра механизирана бригада и 22-а авиобаза в с Безмер от ВВС.

В Свищов с участието на военнослужещи от 55-ти инженерен полк годишнината ще бъде отбелязана пред паметника на свободата.

В Сливен военнослужещите от 13-то бригадно командване ще проведат ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

В Горна Оряховица военнослужещи от 59 батальон за ЯХБЗ ще отбележат празника пред паметния знак на загиналите във войните горнооряховчани.

В Асеновград военнослужещи от 4-ти артилерийски полк ще поднесат венци пред паметните плочи на Пере Тошев.

Община Варна, съвместно с Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия, организира празничната програма за 6 септември. Пред паметната плоча на княз Александър I Батенберг на пл. „Независимост“ възпоменанието започва с полагане на венци и цветя с военен ритуал. Следва шествие от паметната плоча по бул. „Мария Луиза“, до паметника на загиналите в Сръбско-българската война в градинката до Археологическия музей. Там ще бъде отслужена заупокойна молитва и проведена церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал. В Бургас военен ритуал по поднасяне на венци и цветя ще се проведе на паметника на загиналите от 24-ти пехотен Черноморски полк, в района Военен клуб Бургас с участието на военнослужещи и представителна част от формированията, дислоцирани в района на военното формирование 32890.

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Ще бъдат поднесени венци от името на министъра на отбраната и началника на отбраната. Венци от тяхно име ще бъдат поднесени и пред паметника на генерал Владимир Вазов, който предстои да бъде открит на 6 септември в район „Подуяне“ в столицата.

На 6 и 7 септември Националният военноисторически музей ще представи оригиналните знамена, свързани със Съединението. Сред тях е знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив. Още две знамена на Марашката и чирпанската чета „Искра“ – преки участници в събитията, ще припомнят за обществения подем за каузата на обединението. Само в деня на Съединението гостите на НВИМ ще видят и личния щандарт на Александър I, с който той пристига тържествено в Пловдив на 9 септември 1885 г. като княз на Северна и Южна България.

