Започна записването за новия сезон на Scalefocus Академия

Организираната от софтуерната компания Scalefocus академия открива напълно нов и изцяло безплатен онлайн курс, посветен на Go

Навярно няма човек, който да не е наясно, че една от най-бързо развиващите се и просперитетни сфери за професионално развитие е ИТ индустрията. Все повече и повече компании стъпват на българския пазар, възможностите за работа по вълнуващи проекти също не липсват. Това, което се наблюдава, обаче е глад за специалисти в най-различни технологични направления.

За да адресира нуждите на пазара, Scalefocus създава своята софтуерна академия още през 2019 г. Курсовете са безплатни и се провеждат изцяло онлайн. В рамките на 90 дни, участниците имат възможност да надградят теоретичните познания, придобити в академичните среди, и да придобият практически опит, като работят по реални клиентски проекти. От създаването си до днес, Scalefocus Academy успешно завършват над 140 курсисти, като над 50 са започнали и своята първа работа в компанията.

Петото поредно издание на Scalefocus Academy e насочено към набиращия популярност програмен език Go. Той е подходящ за хора, които имат опит със C, C++ и PHP, както и за тези, които искат по-бързо да се научат да пишат код. Go се използва главно за бекенд приложения, той е сред най-производителните езици за разработки, което го превръща в един от най-бързо развиващите се нови езици и екосистеми от инструменти за разработка. Golang има едно от най-динамичните технологични общества в света.

В предстоящото издание на Академията курсистите ще имат възможността да бъдат напътствани от Преслав Рачев – лектор, софтуерен инженер и предприемач със страст към изграждане и споделяне на знания. Преслав е натрупал техническа експертиза в много различни области, но открива три конкретни стека, към които е склонен да се придържа. Един от тях е Go в бекенд разработките, който му дава свободата бързо да реализира идеи, за да достига лесно до работещи услуги внедрявани директно за решаване на бизнес проблеми.

Пред успешно завършилите обучението по Go, Scalefocus открива възможността за започване на работа веднага без необходимост от релокация, благодарение на модела Work from Everywhere, въведен от компанията. Проектите, по които ще се работи, включват решения както за едни от най-големите компании в света, така и за иновативни disruptive стартъпи.

Процесът по кандидатстване и прием за следващия сезон на Scalefocus Academy е изцяло онлайн. Платформата за регистрация е отворена до 17 декември, а приемният изпит ще се проведе на 20 декември. 90 дни по-късно шансът младите специалисти да започнат своята IT кариера ще е напълно реален. Кандидатствайте тук: https://scalefocus.academy