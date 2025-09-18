TIGGO4 CSH гарантира безопасността на батерията с изключително широк диапазон на работна температура и двойна предпазна защита

В един жежък летен следобед температурата на повърхността на автомобил, паркиран на открито, може лесно да надхвърли 60 °C под силно слънце. Междувременно, на магистралата, докато автомобилите се движат с висока скорост, натоварването на акумулаторите се увеличава и често мигат предупреждения за висока температура – без съмнение някои от най-често срещаните и осезаеми притеснения за собствениците на нови енергийни автомобили. Изправен пред такива екстремни предизвикателства, свързани с топлината, хибридният SUV от сегмент A0 на Chery, TIGGO4 CSH, предлага спокойно и надеждно решение с Guardian Battery Safety System (Система за безопасност на акумулатора Guardian).

Изключително широк диапазон на работна температура: Повишена безопасност при високи температури

Представете си следното: сте на пътуване през уикенда и вашият автомобил е паркиран от часове под жаркото слънце на открит паркинг в живописна местност, където температурата на земята надвишава 50 °C. При такива условия акумулаторната батерия неизбежно е изложена на силен топлинен стрес. Оборудван с Guardian Battery System, TIGGO4 CSH предлага ултраширок работен диапазон от -35 °C до 60 °C. Термичната му стабилност е строго проверена чрез стотици строги лабораторни тестове. Дори след като е стоял в бездействие в продължение на часове при екстремна жега, акумулаторът реагира незабавно и стартира надеждно, като ефективно минимизира влошаването на характеристиките и намалява риска от термично прегряване, предизвикано от висока температура. Това означава, че шофьорите могат да бъдат спокойни, дори когато автомобилът им е оставен на открито под жаркото слънце.

В региони с драстични температурни разлики между деня и нощта – жега през деня и хладен въздух след залез слънце – батерията преминава през повтарящи се и интензивни термични цикли, което представлява значително предизвикателство за стабилността на нейната мощност. Благодарение на изключително широкия работен диапазон от -35 °C до 60 °C, батерията на TIGGO4 CSH се адаптира безпроблемно към такива екстремни условия. Тя поддържа постоянна и надеждна мощност, осигурявайки на потребителите спокойствие дори в силно непредсказуеми климатични условия.

Безстрашен при високи натоварвания: двойна защита, която незабавно неутрализира рисковете

По време на дълги пътувания по магистрали или продължителни изкачвания нагоре при тежки натоварвания, батерията преминава през непрекъснато високоскоростно разреждане. Това генерира значителна топлина, поддържайки я в продължително състояние на повишена температура. Благодарение на своята 45C високоскоростна способност за зареждане и разреждане, Guardian Battery System в TIGGO4 CSH осигурява силна и постоянна производителност – дори при високи скорости – като същевременно осигурява изключителна топлоустойчивост и ефективно охлаждане. Това ефективно предотвратява всякакви колебания в производителността, причинени от прегряване.

При чести изпреварвания и други маневри с висока интензивност батерията е подложена на внезапни скокове в натоварването, което поставя изключителни изисквания към нейните термични управленски способности. Системата Guardian Battery System в TIGGO4 CSH ефективно ограничава повишаването на температурата по време на мигновени операции с висок ток, като предотвратява прегряването и осигурява бърза, безопасна и надеждна реакция на захранването.

Още по-забележително е, че в случай на сблъсък Guardian Battery System предлага двойна защита – чрез главен предпазител и Pyrofuse – способна да открива анормални токове или бързо повишаване на температурата, което предполага термично изтичане в рамките на милисекунди. Тя незабавно прекъсва високоволтовата верига, значително ограничавайки разпространението на топлината и намалявайки риска от пожар или експлозия. Това осигурява цялостна гаранция за безопасността на всички на пътя.

От непоклатима надеждност при жега до постоянна производителност при тежки натоварвания по време на дълги пътувания по магистралата, TIGGO4 CSH отговаря на основните притеснения на потребителите в екстремни условия чрез своя прецизно проектиран, сценарно ориентиран дизайн за безопасност на батерията. Системата Guardian Battery System стриктно спазва световно признати стандарти като ECE R100 и UN38.3, като е преминала през строги тестове, включително термичен шок, защита от прегряване и устойчивост на вибрации в екстремни условия. Като надхвърля индустриалните стандарти, тя изгражда солидна защитна бариера за шофиране в горещ климат. Подкрепен от технологията Chery Super Hybrid (CSH), TIGGO4 CSH се стреми да предостави хибридно шофиране, което не се влияе от екстремни температури и поддържа всеки потребител в безопасност и увереност на пътя – изпълнявайки обещанието си за „Безопасност за семейството“.

