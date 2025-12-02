Тенденциите в бизнеса и онлайн търговията се разкриват по време на петото издание на Digital4StaraZagora

Стратегическите умове на България се събират на едно място, за да представят актуалните стратегии за онлайн търговия

На 5 и 6 декември Digital4StaraZagora се завръща за пета поредна година. Тазгодишното издание ще се проведе в Културен център Стара Загора и ще бъде фокусирано върху най-новите тенденции в електронната търговия и съвременния бизнес. Водещи експерти и доказани практици ще споделят своя опит, успешни стратегии и работещи подходи за развитие.

По време на двудневната конференция ще бъдат разгледани ключови теми, свързани с реалните предизвикателства и възможности пред бизнеса днес. Участниците ще научат как да изградят ясна структура за развитие на своя бранд и как да прилагат работещи системи, които водят до устойчив растеж. Ще получат актуална информация за новите технологии – включително как AI, модерните разплащания и новите визуални формати могат да се използват ефективно още сега.

Програмата предлага и напълно практическо знание в областта на маркетинга и рекламата: SEO, Google Ads, създаване на съдържание за TikTok, работа с инфлуенсъри и всички инструменти, които помагат на бизнесите да достигат до повече клиенти. Участниците ще разберат откъде могат да осигурят безвъзмездно финансиране, както и как да изградят добра репутация, която отваря врати към нови партньорства. Събитието включва и истории от реалния бизнес път – от малки местни проекти до международни успехи, които дават ценна перспектива и вдъхновяват за следващите стъпки напред.

Откриването на събитието ще се проведе на 5 декември в 10 сутринта, от организаторите Любомир Атанасов, създател на бранда Digital4 и Димитър Иванов, маркетинг мениджър на дигитална агенция Valival. В рамките на двата дни гостите ще се срещнат с утвърдени експерти от различни области. Пламен Петров ще представи как бизнесът може да превърне AI в свое предимство, д-р Александър Христов ще разкрие как се изгражда силна репутация и се привличат ключови клиенти, а Силвия Павлова ще сподели своя път и опит в създаването на успешен световен бранд от нулата.

,,Digital4StaraZagora е от онези формати, които правим с ясната идея да бъдем полезни. Всяка година виждам как все повече хора посещават събитието не само, за да слушат, а за да намерят решения за бизнеса си. Това ни мотивира да надграждаме и да превръщаме Стара Загора в място, където се раждат нови идеи и успешни партньорства.“, споделя Любомир Атанасов за конференцията в Стара Загора.

Digital4StaraZagora е събитието, което превръща града в център на бизнес и технологично развитие. Всяка година конференцията привлича предприемачи, маркетинг специалисти, търговци и лидери от различни сектори, които идват, за да обменят опит, да научат работещи стратегии и да създадат нови партньорства. Форматът се утвърди като ключова точка в календара на регионалния бизнес, защото показва реални решения и насочва участниците към практики, които носят резултати тук и сега.

Събитийната мрежа Digital4 обхваща повече от 15 областни града в страната. През изминалата година инициативата привлече над 5000 участници.

Организатори на събитието са IMG Connect и дигитална агенция Valilval с партньорство на Община Стара Загора и Invest Stara Zagora. Билети са достъпни за закупуване през официалния сайт на конференцията, като притежателите на Connect CARD ползват свободен вход.

