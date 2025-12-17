PromoX: Станете част от нашия екип!
ОБЯВА ЗА РАБОТА: ПРОМОУТЪРИ / 5–15 евро/час + бонуси / Гъвкав график / Без опит
Търсим динамични, комуникативни и мотивирани промоутъри, които да участват в кампании за водещи брандове в страната.
Работата е подходяща за студенти, хора с гъвкав график и личности, които обичат работа с хора.
За позицията:
Като част от нашата агенция ще участваш в различни активности:
- Промоции в магазини и молове
- Brand activation кампании
- Събития
- Демонстрации на продукти
- Раздаване на мости
- Търговски активности
Какво предлагаме:
- 5-15 евро/час (според проект/клиент)
- Бонус за резултати
- Гъвкав график – избираш кои дни работиш
- Възможност за участие в национални кампании
- Работа за големи и популярни брандове
- Реален шанс за развитие до Тим лидер/Регионален координатор
- Плащане всяка седмица или проект
- Осигурено обучение за всеки клиент и продукт
- Работа в мотивиран екип
Задължения:
- Активна комуникация с клиенти
- Представяне и промотиране на продукти
- Разясняване на характериститки и предимства
- Поддържане на професионално отношение
- Отчитане на резултати към координатор
- Представителен външен вид
Търсим хора, които:
- Са комуникативни и позитивни
- Имат желание да работят в екип
- Са организирани и коректни
- Обичат динамична работа
- Са на 18+ години
- Опитът е предимство, но не е задължителен
Локации:
София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново + възможности за кампания в цялата страна.
Кандидатстване:
Изпрати ни:
- Име
- Телефон
- Град
- Кратко представяне
- (По желание) снимка
Или попълни формата за кандидатстване – https://forms.gle/d5wKZcAfYkAPqdPQ8
Ще се свържем с одобрените кандидати до 24-48 часа.