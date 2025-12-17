сряда, декември 17, 2025
PromoX: Станете част от нашия екип!

Редактор

ОБЯВА ЗА РАБОТА: ПРОМОУТЪРИ / 515 евро/час + бонуси / Гъвкав график / Без опит

Търсим динамични, комуникативни и мотивирани промоутъри, които да участват в кампании за водещи брандове в страната.

Работата е подходяща за студенти, хора с гъвкав график и личности, които обичат работа с хора.

За позицията:

Като част от нашата агенция ще участваш в различни активности:

  • Промоции в магазини и молове
  • Brand activation кампании
  • Събития
  • Демонстрации на продукти
  • Раздаване на мости
  • Търговски активности

Какво предлагаме:

  • 5-15 евро/час (според проект/клиент)
  • Бонус за резултати
  • Гъвкав график – избираш кои дни работиш
  • Възможност за участие в национални кампании
  • Работа за големи и популярни брандове
  • Реален шанс за развитие до Тим лидер/Регионален координатор
  • Плащане всяка седмица или проект
  • Осигурено обучение за всеки клиент и продукт
  • Работа в мотивиран екип

Задължения:

  • Активна комуникация с клиенти
  • Представяне и промотиране на продукти
  • Разясняване на характериститки и предимства
  • Поддържане на професионално отношение
  • Отчитане на резултати към координатор
  • Представителен външен вид

Търсим хора, които:

  • Са комуникативни и позитивни
  • Имат желание да работят в екип
  • Са организирани и коректни
  • Обичат динамична работа
  • Са на 18+ години
  • Опитът е предимство, но не е задължителен

Локации:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново + възможности за кампания в цялата страна.

Кандидатстване:

Изпрати ни:

  • Име
  • Телефон
  • Град
  • Кратко представяне
  • (По желание) снимка

на: promox.btll@gmail.com

Или попълни формата за кандидатстване – https://forms.gle/d5wKZcAfYkAPqdPQ8

Ще се свържем с одобрените кандидати до 24-48 часа.

