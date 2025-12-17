PromoX: Станете част от нашия екип!

ОБЯВА ЗА РАБОТА: ПРОМОУТЪРИ / 5–15 евро/час + бонуси / Гъвкав график / Без опит

Търсим динамични, комуникативни и мотивирани промоутъри, които да участват в кампании за водещи брандове в страната.

Работата е подходяща за студенти, хора с гъвкав график и личности, които обичат работа с хора.

За позицията:

Като част от нашата агенция ще участваш в различни активности:

Промоции в магазини и молове

Brand activation кампании

Събития

Демонстрации на продукти

Раздаване на мости

Търговски активности

Какво предлагаме:

5-15 евро/час (според проект/клиент)

Бонус за резултати

Гъвкав график – избираш кои дни работиш

Възможност за участие в национални кампании

Работа за големи и популярни брандове

Реален шанс за развитие до Тим лидер/Регионален координатор

Плащане всяка седмица или проект

Осигурено обучение за всеки клиент и продукт

Работа в мотивиран екип

Задължения:

Активна комуникация с клиенти

Представяне и промотиране на продукти

Разясняване на характериститки и предимства

Поддържане на професионално отношение

Отчитане на резултати към координатор

Представителен външен вид

Търсим хора, които:

Са комуникативни и позитивни

Имат желание да работят в екип

Са организирани и коректни

Обичат динамична работа

Са на 18+ години

Опитът е предимство, но не е задължителен

Локации:

София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново + възможности за кампания в цялата страна.

Кандидатстване:

Изпрати ни:

Име

Телефон

Град

Кратко представяне

(По желание) снимка

на: promox.btll@gmail.com

Или попълни формата за кандидатстване – https://forms.gle/d5wKZcAfYkAPqdPQ8

Ще се свържем с одобрените кандидати до 24-48 часа.

