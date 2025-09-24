Съвместно създаване, съвместно дефиниране: Откриване на ново бъдеще за мобилността на Международния потребителски форум на Chery 2025

Когато тръпката от скоростта се срещне със силата на сътрудничеството и когато най-модерната технология се свърже с топлината на една екосистема, годишното празненство на мобилността на бъдещето е готово да започне. От 17 до 21 октомври 2025 г., под мотото „СЪЗДАВАЙТЕ ЗАЕДНО · ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ЗАЕДНО“, ще стартира официално Международният потребителски форум на Chery. Това ще бъде не само диалог между марката и нейните потребители, но и всеобхватно представяне на иновации, синергия на екосистемата и глобална визия. Как Chery ще дефинира Chery Ecosystem 2.0 заедно с глобалните потребители чрез съвместно създаване на продукти, съвместно създаване на комуникация и съвместно създаване на екология? Това ще бъде обявено на място.

През октомври миналата година Международният потребителски форум на Chery 2024 напълно демонстрира силната ангажираност на Chery към иновациите, устойчивото развитие и глобалното сътрудничество. Осмият генерален секретар на ООН Бан Ки-мун и 36-ият министър-председател на Нова Зеландия Дам Джени Шипли присъстваха на събитието, което привлече световното внимание с безпрецедентния си мащаб. Въз основа на този импулс, предстоящата Международна среща на потребителите ще представи новите нужди и очаквания на глобалните потребители за бъдещите пътувания, ще надгради екосистемата на Chery до версия 2.0, а по-отвореният и сътруднически модел ще донесе безпрецедентно преживяване на участие на глобалните потребители.

Като номер 1 износител на леки автомобили сред китайските марки в продължение на 22 поредни години и с над 17,44 милиона потребители по целия свят, Chery Group винаги е поставяла потребителите в центъра на вниманието си, непрекъснато разширявайки границите на технологичните иновации и развитието на екосистемата. Тази среща на върха ще се отклони от традиционния еднопосочен формат на представяне, като ще покани да участват влиятелни международни лидери, представители на потребители от цял свят, партньори от индустрията, пионери и водещи световни медии. С фокус върху съвместното създаване от страна на потребителите, съвместното дефиниране на продукти, съвместното свидетелстване на технологии и съвместното изграждане на екосистеми, ще бъдат създадени редица интерактивни сцени, които ще въплътят визията за бъдеща екосистема за мобилност, дефинирана и създадена съвместно с потребителите.

На това събитие Chery ще се фокусира върху основната концепция „Създаване на ново движение“, представяйки цялостна серия от дейности, включително стартиране на екосистема на марката, предизвикателство за безопасност при сблъсък, форум за съвместно създаване на KOC и изложба за потапяне в екосистемата. Те ще обхванат пет ключови измерения – опит, визия, концепция, сертифициране и интеграция – формирайки затворена верига, която свързва продуктите с индустриите и технологиите с екосистемите. Събитието ще включва дългоочакваното представяне на най-новото постижение в Chery Super Hybrid (CSH), лансирането на изцяло нова гама от 7-местни SUV автомобили, потапящо аудио изживяване от висок клас и обновеното представяне на емблематичен модел в електрическа версия. Тези акценти ще покажат изцяло солидния опит на Chery в областта на новите енергийни източници, интелигентните иновации и съвместното създаване с потребителите.

Междувременно хуманоидният робот AiMOGA на Chery ще бъде обновен и отново ще бъде представен на мястото на събитието, като ще участва в посрещането и насочването на гости, технически обяснения, взаимодействие с потребители и други сесии по време на събитието. От сценарии за автомобилни услуги до приложения за обществени услуги, най-модерните интелигентни функции на робота AiMOGA ще бъдат демонстрирани на живо на място.

Струва си да се отбележи, че тази среща на върха ще продължи да подчертава ангажимента на Chery към социалната отговорност и устойчивото развитие. През последните години Chery Group постигна забележителни резултати в областта на ESG, като беше включена в списъка на Forbes China ESG Influence List за 2025 г. и беше призната за единствената автомобилна компания, включена в списъка на Forbes China Sustainable Industrial Enterprises List за 2024–2025 г. На миналогодишния User Summit Chery също се обедини с екологичните си партньори, за да инициира и създаде ESG Alliance, като работи заедно за изпълнение на социалните отговорности и съвместно създаване на по-добро бъдеще. Ръководена от философията „Някъде, за някъде“, Chery продължава да разширява своето глобално присъствие. Тази година беше особено забележителна в нейното пътуване към глобализация – компанията стана първият китайски автомобилен производител, който надхвърли 5 милиона изнесени автомобила, отново се присъедини към Fortune Global 500 на 233-то място и постигна важния успех „Двойно 500“. Освен това, в „Оскарите на глобалните марки“ – докладът на Kantar за 50-те най-добри китайски глобални марки за 2025 г. – Chery се изкачи на 12-то място в общата класация и за трета поредна година зае първото място в категорията „Автомобили“.

От технологични пробиви до симбиоза на екосистемата, от съвместно създаване от страна на потребителите до глобално сътрудничество, Международният потребителски форум на Chery 2025 е не само събитие, насочено към иновациите в автомобилната индустрия, но и предварителен поглед към бъдещето на хората, автомобилите и живота. Когато страстта на глобалните потребители се съчетае с технологичната основа на Chery и когато границите на екосистемата се разширят чрез съвместно създаване, безкрайните възможности на бъдещата мобилност очакват да бъдат написани от всеки участник.

17–21 октомври — Присъединете се към Chery International, за да посрещнем следващата ера на мобилността.

Повече информация на: https://cheryinternational.com

Facebook

Twitter



Shares