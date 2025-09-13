Продажбите на Chery Group през август достигнаха 243 000 бройки с рекорден износ от 129 500 бройки

През август Chery Group продаде общо 242 736 превозни средства, което е ръст от 14,6% на годишна база. Продажбите на превозни средства с нови енергийни източници (NEV) достигнаха 71 218 бройки, което е с 53,1% повече в сравнение със същия период на миналата година. Износът възлиза на 129 472 превозни средства, което отразява ръст от 32,3% на годишна база. Това не само е четвъртият пореден месец с износ над 100 000 бройки, но и поставя нов месечен рекорд за износ, допълнително затвърждавайки позицията на Chery като водещ износител на автомобили в Китай.

Chery Group остава ангажирана с пътя на висококачествено развитие, постигайки три основни етапа тази година, които затвърждават водещата ѝ позиция: тя е най-големият износител на автомобили в Китай, най-бързо развиващият се автомобилен производител в списъка Fortune Global 500 и лидер по независимо качество сред китайските автомобилни производители.

От януари до август Групата продаде общо 1 727 299 автомобила, което отразява годишен ръст от 14,5%. Износът в чужбина достигна 798 804 бройки, което е с 10,8% повече в сравнение със същия период на миналата година, запазвайки статута си на водещ износител на автомобили в Китай. Забележително е, че продажбите на автомобили с марка Chery достигнаха 1 078 626 бройки през този период, достигайки годишната граница от един милион продажби по-бързо от всякога в историята на марката.

Устойчивият растеж на Chery се дължи на непоколебимия ѝ ангажимент към „Качеството на Chery“ – принцип, който дава приоритет на качеството пред обема на продажбите, непрекъснато укрепвайки основите на марката и задълбочавайки нейния „ров на качеството“. В списъка Fortune Global 500 за 2025 г., Chery Group се издигна до 233-то място, изкачвайки се със 152 позиции само за една година, което я прави най-бързо развиващия се автомобилен производител в световен мащаб. Освен това, според авторитетните проучвания на J.D. Power за 2025 г. – включително първоначалното проучване за качество на Китай (IQS), индекса за удовлетвореност от продажбите (SSI) и автомобилните показатели за производителност, изпълнение и оформление (APEAL), Chery запази позицията си на най-добре представящата се местна марка, което я прави единственият независим автомобилен производител, постигнал „тройна корона“. Забележително е, че Chery заема челната позиция сред местните марки в IQS – който оценява качеството на новите автомобили в Китай – в продължение на три поредни години от 2023 г. насам.

Непрекъснатият напредък на Chery произтича от „Technology-driven Chery“ – ангажимент към иновации и революционни технологии, които предоставят на потребителите по целия свят най-модерни нови енергийни и интелигентни автомобилни преживявания. От януари до август Chery Group продаде общо 495 955 нови енергийни превозни средства (NEV), което представлява ръст от 81,8% на годишна база и постоянно надхвърля средния ръст в сектора. След пускането си на пазара в Мексико, TIGGO7 CSH генерира значителен интерес както в медиите, така и в дилърските канали, привличайки широко внимание от основните медии и силно ангажираност чрез дилърските мрежи и онлайн излъчвания на живо. Междувременно моделите TIGGO7 и TIGGO8 – налични както с двигатели с вътрешно горене (ICE), така и в CSH версии – навлизат на пазара в Обединеното кралство, получавайки фокусирано отразяване от 35 водещи медии, включително BBC и Reuters. Това бележи стратегическото навлизане на Chery на основните пазари в Европа като лидер, задвижван от технологиите. В допълнение, Chery проведе серия от събития за марката в Будапеща, Унгария, официално лансирайки сериите TIGGO7 и TIGGO8 в страната и задълбочавайки стратегическото си присъствие в цяла Европа.

Продължаващият растеж на Chery се подхранва от философията „User Chery“ – ангажимент за изграждане на взаимно доверие и поддържане на истински връзки с клиентите. Оставая се твърдо фокусирана върху потребителите, Chery се придържа към принципа на „демократизация на безопасността“, гарантирайки, че всеки шофьор и семейство получават еднаква защита. На 20 август два флагмански SUV модела TIGGO9 проведоха тест за сблъсък с 50% отклонение на дълъг, прав асфалтиран път в Южна Африка, като всеки от тях се движеше със скорост 50 км/ч. Сблъсъкът напомняше срещата на два безупречни диаманта: само най-твърдите вещества могат да разкрият истинското качество едно на друго, и само най-устойчивите структури за безопасност могат да демонстрират истинската си сила. С изключителните си характеристики TIGGO9 демонстрира диамантено ядро на безопасността – непоколебимо и неизменно. Този тест потвърди отново тържественото обещание на Chery: „Безопасност за семейството“.

Импулсът за растеж на Chery се дължи и на визията „Global Chery“, която възприема философията „Някъде, за някъде“, отразяваща ангажимента на компанията да бъде отличен корпоративен гражданин на всеки пазар, на който оперира. През годините Chery е реализирала множество инициативи за обществено благоденствие по целия свят, обхващащи области като опазване на околната среда, целенасочено намаляване на бедността и подкрепа за образованието. През август Chery стана официален партньор на Общото събрание на Азиатския параолимпийски комитет в Казахстан, превръщайки упоритостта на едно технологично ориентирано предприятие в конкретни действия за хуманитарна помощ. В Йоханесбург, Южна Африка, Chery стартира инициативата „Овластяване на бъдещето чрез образование“ и създаде специален фонд за образование. В сътрудничество с ключови партньори, включително Министерството на основното образование на Южна Африка, фондът ще предоставя целенасочена подкрепа за основното образование и ранното детско развитие. Това усилие бележи крачка напред в насърчаването на африканското образователно благосъстояние чрез сътрудничество между много заинтересовани страни и системна промяна.

Chery не само се стреми да бъде създател на стойност на глобалния пазар, но и се опитва да демонстрира – чрез конкретни действия – отговорността и ангажимента на китайските марки за насърчаване на глобалното развитие на ESG.

Към края на август Chery Group е обслужвала над 17,44 милиона клиенти в над 120 страни и региони по целия свят, включително над 5,3 милиона потребители в чужбина.

Повече информация може да откриете на: https://www.cheryinternational.com

