Представяме ви Пет бели чая

Смес от пет първокласни натурални билки, богати на антиоксиданти и успокояващи свойства.

Чаят „Пет бели“ насърчава здравето на белите дробове, овлажнява кожата и има приятен и освежаващ вкус. Перфектен за есента и сухите месеци на годината, „Пет бели“ е смес от билки, използваща мъдростта на традиционната китайска медицина.

Прегръщайки мъдростта на традиционната китайска медицина (ТКМ)

В сърцето на чая „Пет бели“ се крие дълбоко уважение към принципите на традиционната китайска медицина (ТКМ). Тази древна философия разглежда тялото като холистична система, тясно свързана с природата. Чаят „Пет бели“ въплъщава тези принципи, осигурявайки ви глътка, която хармонизира вътрешните ви енергии и насърчава благополучието.

Магията на съставките на ТКМ

Разкрийте магията във всяка билка от ТКМ, която прави чая „Пет бели“ уникално преживяване:

Китайски ямс (Dioscorea Opposita) : Известен в традиционната китайска медицина със способността си да подхранва далака и стомаха, китайският ямс подпомага храносмилането и повишава цялостната жизненост.

Соломонов печат (Polygonatum Odaratum) : Известен като мощен Ин тоник, Соломоновият печат насърчава

здравето на ставите, подхранва белите дробове и допринася за цялостния баланс.

Бял боб (Dolichos Lablab) : Пълен с протеини и фибри, белият боб подпомага храносмилателното здраве и осигурява засищащ елемент на сместа.

Коикс (Coix Lacryma) : Семената на Коикс подхранват далака и насърчават цялостното благополучие, допринасяйки за чувство за баланс и хармония.

Лисичи орех (Euryale Ferox) : Почитан заради своите тонизиращи бъбреците свойства, лисичият орех подпомага

репродуктивно здраве и повишава жизнеността.

Холистична хармония: Петте бели чая предлагат холистичен подход към благополучието, като се занимават с различни аспекти на здравето чрез синергията на своите билки от традиционната китайска медицина (TCM).

Чист и натурален: Създаден с мисъл за чистотата, чайът Five Whites не съдържа изкуствени добавки, което гарантира автентично TCM изживяване.

Кулинарна елегантност: Подобрете вашето чайно изживяване с деликатните и нюансирани вкусове на чая Five Whites, доказателство за артистичността на традиционната китайска култура.

Традиция на ТКМ: Потопете се в богатото наследство на традиционната китайска медицина с чай „Пет бели“ – намигване към вековна мъдрост.

Потопете се в изящното пътешествие на Петте бели чая, където сливането на билки от китайската китайска медицина създава

симфония от вкусове и ползи за здравето. Издигнете своя ритуал с чай на по-високо ниво, прегръщайки

почитаните от времето традиции на ТКМ с всяка глътка.

повече информация на: www.mamabilka.com

Facebook

Twitter



Shares