Представиха таблета Nokia T20 – с издръжлива батерия, разнообразни функции и надеждност, емблематични за телефоните Nokia

Финландски дизайн: първокласно качество и дълголетие

● Love it: Разнообразие от функции за всички нужди на потребителите – включително дълъг живот на батерията, кристално ясни изображения на 2K екрана и пълно потапяне в атмосферата на видео съдържанието с пространствено OZO Audio и OZO Playback

● Trust it: Насладете се на качествата, донесли редица награди на телефоните Nokia, но на таблет

● Keep it: Работете, учете и се забавлявайте за по-дълго, благодарение на първокласното скандинавско качество и 2-годишните ъпдейти на ОС

● Keep it: Таблетът дебютира заедно с нова екосистема аксесоари с дълъг живот и подсилена защита

Домът на телефоните Nokia, HMD Global, представи първия си таблет – Nokia T20. Новото устройство пренася класичесото качество на телефоните Nokia на големия екран, с богата гама от разнообрани функции и високо издръжлива батерия, които помагат както за постигането на отлични резултати в работата, така и за пълен релакс и развлечения в свободното време.

Nokia T20 бележи и представянето на чисто новата за бранда T-серия. Устройството е пълно с иновативни и лесно достъпни функции, включително кристално чист 2K екран плюс три години месечни актуализации на защитата и две години безплатни ъпдейти на операционната система.

Флориан Сейче, главен изпълнителен директор на HMD Global: „Гордеем се, че винаги се вслушваме и се стараем да удовлетворим желанията на хората. През последната година наблюдаваме тенденцията за хибриден модел на работа, и в офиса, и у дома, онлайн обучението, както и нарастващото използване на социалните медии, платформите за видео разговори и стрийминг услугите. Това доведе до увеличаване на апетита за таблети, който нарасна с впечатляващите 53% през първото тримесечие на 2021 г. В сравнение със същия период на предходната година. Създадохме първия таблет Nokia на HMD Global, за да отговорим на променящите се нужди на хората и тяхното желание за гъвкави технологии и функции. Проектиран за работа, учене и развлечения, нашият Nokia T20 предлага безспорните предимства, които потребителите харесват и очакват от нашите смартфони, но в чисто нов формат.”

Бен Ууд, главен анализатор в CCS Insight: „Настъпи ренесанс в пазара на таблети. Последният ни доклад Connected Consumer Radar подчертава колко значима е станала тази категория, като от началото на пандемията 27% от потребителите виждат в таблетите си повече добавена стойност.

Признат в индустрията опит в областта на сигурността и софтуера

Както при телефоните Nokia, сигурността и софтуерът остават основен фокус и в новата продуктова категория. Таблетът се предлага с 2 г. Актуализации на Android™, заедно с 3 г. месечни ъпдейти на сигурността, за да сте винаги защитени. Що се отнася до времето, прекарано пред екрана, предпазването на децата от прекомерна употреба на устройствата е също толкова важно, колкото и обучението и развиването на креативността им. Nokia T20 разполага с Google Kids Space, надежден детски режим за най-малките, в който те могат да разглеждат и ползват приложения, книги и видеоклипове и така да стимулират любопитните си умове. Google Kids Space работи паралелно с Google профила на детето ви, за чието управление можете да се грижите чрез опцията за родителски контрол на Family Link.

Дизайн с първокласното качество, емблематично за смартфоните Nokia

Новият Nokia T20 е проектиран със същата скандинавска философия по отношение на дизайна като при телефоните Nokia – семпъл и изчистен силует, в който всеки детайл, ръб и повърхностно покритие хармонират и създават от самото начало усещане за лекота при ползване. Солидната метална конструкция на корпуса и полираната рамка на 3D дисплея прикрепят идеално големия екран към тънкото метално тяло за по-висока физическа издръжливост.

Дълготраен живот на батерията, даващ възможност за работа, учене и развлечения

Никой не иска да бъде прикован към кабела на зарядното, а с това устройство ще бъдете истински свободни, благодарение на дългия живот на батерията. Мощната 8200mAh батерия на Nokia T20 позволява 15 часа сърфиране в мрежата, седем часа конферентни разговори или 10 часа гледане на най-новите филми със семейството. Таблетът се предлага и с опция за ускорено зареждане, което означава, че можете да се върнете към важните си занимания на таблета по-бързо.

Потопете се в преживяванията, които обичате

Независимо дали гледате най-новия сериал, или разбивате личен рекорд на любимата си игра, детайлите ще се открояват ярко на 2K дисплея на Nokia T20. А във времето на все по-честите видео разговори Nokia T20 е идеално пригоден да се справя с всичко от провеждане на важни бизнес срещи до участието ви в оспорвани виртуални викторини. Таблетът е сертифициран и за синя светлина, така че можете да щадите очите си, ползвайки го активно.

КВ свободното си време просто се отпуснете и се насладете на аудиокнига с децата или любимата си музика със зашеметяващо качество на звука. Благодарение на стерео високоговорителите с OZO Playback, ще долавяте всеки детайл и ще се потопите в наистина завладяваща звукова среда. С двойните микрофони пък можете да сте сигурни, че ще бъдете чути дори в шумна среда, без да се налага да проверявате с „чувате ли ме сега?“.

Бизнес партньорът, на когото можете да разчитате за най-добрите резултати

Nokia T20 се присъединява към най-широкия парк от устройства в програмата „Препоръчано от Android“ (AER), които отговарят на строгите корпоративни изисквания на Google. Това означава устройство, на което можете да се доверите, за да поддържате вашия бизнес. Новият таблет също работи в хармония с корпоративното решение за управление на мобилните устройства HMD Enable Pro, предназначено за улесняване на потреблението чрез интерфейс за управление на големи мобилни паркове „на едно гише“.

Издръжливи и дълготрайни аксесоари – перфектните спътници на Nokia T20

В отговор на търсенето на по-малки джаджи, HMD Global предлага гамата Micro. Уникалната технология за зареждане им позволява да бъдат миниатюризирани, за да се поберат удобно във всяко ухо, като същевременно впечатляват с над девет часа живот на батерията. Допълнението от супер тънък кейс за зареждане, който осигурява допълнителни 18 часа време за слушане, осигурява компактност без компромис с качеството на звука.

За още по-голямо спокойствие, специално създаденият подсилен калъф на Nokia T20 носи допълнителна защита и приляга плътно към устройството. Флип капакът на таблета е с адаптивен дизайн и го поддържа в отлично състояние, както в първия ден от покупката.

Доверени партньорства за възможно най-доброто потребителско преживяване

