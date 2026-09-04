Пет български производители търсят нови позиции на пазара в Балтика с участие в Tallinn FoodFair

Пет български производители ще участват в международното изложение

Tallinn FoodFair, което ще се проведе на 23 и 24 септември в естонската

столица. За компаниите от асоциацията това е важна стъпка към по-силно

присъствие на пазарите в Северна Европа и Балтийския регион. Участието

се организира от Асоциация „Традиционни български консерви“ с подкрепата

на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

На българския щанд E1 в Unibet Arena ще бъдат представени компаниите

„Кали 98“, „Джем и Джем“, „Пелтина“, „ЦИМА 99“ и „Лютата ферма“.

Фокусът няма да бъде само върху традиционните вкусове. Българските

компании ще покажат и как класически продукти като лютеница, сладка,

зеленчукови консерви и туршии се променят заедно с потребителското

търсене – чрез био серии, продукти без добавена захар, функционални

храни и решения за професионалния HoReCa сектор.

Асоциация „Традиционни български консерви“ ще посреща посетители на щанд

E1 в Unibet Arena:

23 септември – от 10:00 до 18:00 ч. 24 септември – от 10:00 до 17:00 ч.