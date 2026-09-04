Пет български производители търсят нови позиции на пазара в Балтика с участие в Tallinn FoodFair
Пет български производители ще участват в международното изложение
Tallinn FoodFair, което ще се проведе на 23 и 24 септември в естонската
столица. За компаниите от асоциацията това е важна стъпка към по-силно
присъствие на пазарите в Северна Европа и Балтийския регион. Участието
се организира от Асоциация „Традиционни български консерви“ с подкрепата
на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.
На българския щанд E1 в Unibet Arena ще бъдат представени компаниите
„Кали 98“, „Джем и Джем“, „Пелтина“, „ЦИМА 99“ и „Лютата ферма“.
Фокусът няма да бъде само върху традиционните вкусове. Българските
компании ще покажат и как класически продукти като лютеница, сладка,
зеленчукови консерви и туршии се променят заедно с потребителското
търсене – чрез био серии, продукти без добавена захар, функционални
храни и решения за професионалния HoReCa сектор.
Асоциация „Традиционни български консерви“ ще посреща посетители на щанд
E1 в Unibet Arena:
23 септември – от 10:00 до 18:00 ч. 24 септември – от 10:00 до 17:00 ч.