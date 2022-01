От днес стартират Годишните награди Employer Branding 2022

Най-добрите работодатели влизат в надпревара за

Employer Branding Awards 2022

В петото издание на конкурса компаниите в България са предизвикани да демонстрират своите оригинални стратегии и проекти и да се включат в битката за титлата „Успешен работодател“.

Кандидатстването е в периода 10 януари – 5 февруари 2022 г. включително.



Изминала още една предизвикателна година, която донесе много промени и за служителите, и за работодателите. Компаниите търсят нови подходи, за да направят работата по-ефективна, но и присбособена към различните условия, в които се намираме. Прилагат се иновации в привличането и задържането на най-добрите сред талантите. Водещите компании осъзнават факта, че са необходими нови стратегии за ангажиране на хората. Те знаят, че трябва да осигурят растеж, независимо от трудностите. Създаването на положителна нагласа сред служителите към марката, за която работят изисква същата степен на фокус, грижа и допълнителни усилия, която отдавна се прилага при ефективното управление на различни утвърдени брандове – продукти или услуги. И през 2022 година наградите ще търсят новите подходи и иновативните стратегии за employer branding.



Петото издание на конкурса е за умелите в управлението на талантите. За тези, които имат и прилагат успешни стратегии за Employer branding, оригинални проекти, идеи, ПР кампании, силни HR инициативи или креативни методи за развитие в една среда, която изисква гъвкавост и адаптивност.



Ранното кандидатстване е до 23 януари 2022 година.



Официална церемония по награждаването ще е на 15 февруари 2022 г.

Годишните награди на b2b Media се връчват за постижения в областта на изграждането и утвърждаването имиджа и популярността на Работодателския бранд!

Категориите обхващат иновациите в управлението на талантите, новите успешни стратегии в HR и др.

Новите категории в конкурса:



Flexible Workplace



Excellence in Stress Management



Excellence in Teamwork



Creative thinking



Management of New Employees



Наградите тази година търсят новите подходи и иновативните стратегии за employer branding.





КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА



КАТЕГОРИИ:

– Employer Brand Leader of the Year

– Employer Branding PR Campaign

– Employer Branding Video

– Employer Branding Innovation (in Pandemic Times)

– Employer Branding Idea (in Pandemic Times)

– Employer Branding Project (in Pandemic Times)

– Innovation in Talent Management (in Pandemic Times)

– Employer of the Year

– HR Strategy of the Year (in Pandemic Times)

– HR Technology of the Year