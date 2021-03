One Blade Gaming Challenge – дългосрочната инициатива на Philips в подкрепа на българската гейминг

С поглед в бъдещето – дългосрочната инициатива на Philips в подкрепа на българската гейминг и стрийминг общност

Philips е компания, която редица пъти в историята си е била пионер в предоставянето на нови технологии за подобряване на начина на живот. Следвайки тази философия и новаторския си подход, в края на 2020 г., Philips за пръв път показа интереса си към гейминга в България чрез своя продукт One Blade и организира масово гейминг събитие с участието на популярни представители от българския esport, осъзнавайки, че геймингът и стриймингът набират все по-сериозен набор от последователи у нас. Philips One Blade е уредът, който помага на един стриймър да изглежда представително пред своята live аудитория – trim well, stream well!

Чрез колаборацията си с едни от най-известните стриймъри и организирането на One Blade Gaming Challenge (2020 г.), Philips предостави възможност на близо 15 000 души да станат част от едно автентично гейминг приключение и се превърна в един от първите брандове извън гейминг наратива, който открито застава зад esports не само като спонсор, но като създател на собствено съдържание.

На 27.03.2021 г. от 19:00 часа феновете на гейминга ще могат отново да станат част от One Blade Gaming Challenge vol. 2, като се впуснат във второто издание на епичния Counter-Strike: Global Offensive сблъсък. В него, освен най-популярните лица от българската esport сцена – Dido D, Mr_Jackp0t, xXShadowHexXx, el3nko, Pavel Kolev и Icaka, ще участват и четирима предварително избрани почитатели на гейминга, които отговориха на онлайн предизвикателство отправено от One Blade през последния месец. Водещи на онлайн събитието ще бъдат бъдат Zing & Qforina. Philips и продуцентите на One Blade Gaming Challenge vol. 2 – TDB Play, подготвят двучасово шоу, което ще предложи на феновете едно страхотно изживяване.

Това обаче няма да е единственото подобно събитие за годината – през цялата 2021 г. Dido_D и Mr. Jackpot – посланиците на Philips One Blade, ще разкриват малките тайни около това каква подготовка е нужна за създаването на един гейминг стрийм във видео поредица наречена „От гейминг ентусиаст до стрийминг професионалист“. От нея могат да се очакват интересни факти около стрийминга – опасности, трикове, нужна техника, работа с аудитория и други. Всичко това може да се проследи както в каналите на посланиците, така и в тези на Philips Bulgaria. Както и през 2020 г. , брандът и тази година ще се включи в серия от активности, продължаващи през цялата 2021 г., с цел да допринесе за развитието на стрийминг и гейминг културата.