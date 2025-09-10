Нюкасъл Юнайтед обявява многогодишно партньорство с BYDFi

Клубът обединява сили с глобална борса за криптовалути –

– Сътрудничеството ще ускори международния растеж и ще предостави нови дигитални възможности за феновете –

Нюкасъл Юнайтед подписа многогодишно партньорство с глобалната борса за криптовалути BYDFi, което бележи важна стъпка в продължаващата международна експанзия на клуба.

Като официален партньор на клуба за обмен на криптовалути, BYDFi ще работи в тясно сътрудничество с Нюкасъл Юнайтед, за да се свърже с бързо растящата глобална фенска база на „свраките“, като същевременно представя своите иновативни финансови решения на нови аудитории по целия свят.

Партньорството ще засили присъствието на клуба на ключови международни пазари, като същевременно ще даде на феновете достъп до цифрови финансови инструменти, експертиза и нови преживявания чрез авангардната платформа на BYDFi.

Коментирайки новото партньорство, главният търговски директор на Нюкасъл Юнайтед, Питър Силвърстоун, каза: „Радваме се да приветстваме BYDFi в семейството на Нюкасъл Юнайтед. Те са амбициозна, далновидна марка, чиято мисия да помага на хората да изграждат финансовото си бъдеще наистина ни допада.

„Клубът ни отбеляза невероятен растеж през последните години – от сезон 21/22 нашата телевизионна аудитория се нарежда на второ място сред европейските топ клубове, а в Азиатско-тихоокеанския регион сега привличаме петата по големина телевизионна аудитория в Премиър лийг. Добавете към това факта, че през миналия сезон бяхме най-бързо растящият клуб в социалните медии на Премиър лийг, и става ясно, че нашата фенска база се разраства с невероятно темпо.

„Това партньорство дава на BYDFi фантастична платформа за връзка с нашите фенове по целия свят и заедно ще създаваме нови дигитални преживявания, за да доближим феновете още повече до клуба.“

Майкъл Хунг, съосновател и главен изпълнителен директор на BYDFi, добави: „Трайният успех, на терена или във финансите, идва от това да правиш правилните неща, многократно, във времето. За нас е чест да си партнираме с Нюкасъл Юнайтед и да подкрепяме нагласата, при която вярата се среща с постоянната практика. Това е значението на „BUIDL Your Dream Finance“ за нас; BUIDL е наш термин за предприемане на действия, които превръщат идеите в реалност.

„Партньорството с един от най-големите клубове в Европа показва нашата амбиция да продължим растежа си и да достигнем до нова аудитория. Радваме се да работим с Нюкасъл Юнайтед и да достигнем до тяхната растяща глобална фенска база.“

BYDFi, основана през 2020 г., обслужва над 1 000 000 потребители в над 190 страни и региони. Тя предлага набор от услуги за търговия с криптовалути както за начинаещи, така и за опитни инвеститори, с силен акцент върху спазването на правилата, образованието и изграждането на общност. За повече информация, моля посетете www.bydfi.com

