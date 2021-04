Мобилното приложение Lidl Plus вече е налично в HUAWEI AppGallery

Lidl Plus, мобилното приложение за лоялни клиенти на Lidl, вече е налично и в Huawei AppGallery – един от трите най-големи магазина за приложения в световен мащаб. Притежателите на смартфони могат да го свалят напълно безплатно от Huawei AppGallery.

Lidl Plus стартира в България през октомври 2020 г. и още от първата седмица то стана най-сваляното за страната в App Store и Google Play.

„Приложението Lidl Plus се утвърди като едно от най-популярните и ползвани в България. За екипа на Huawei AppGallery най-важното е да предоставяме първокласно изживяване на нашите потребители и за целта не спираме да обогатяваме портфолиото си с топ локални и глобални приложения. Щастливи сме да приветстваме Lidl Plus в Huawei AppGallery”, сподели Невена Петрова, мениджър бизнес развитие на Huawei Mobile Services за България и Северна Македония.

Магазинът за приложения AppGallery е достъпен в повече от 170 държави и региони, с 530 милиона активни потребители месечно в световен мащаб. Там потребителите могат да открият разнообразие от глобални и локални приложения в 18 категории, включително навигация и транспорт, новини, социални медии и др.

„Lidl Plus e още една допълнителна възможност за нашите клиенти да получат разнообразни промоционални оферти и да планират по-лесно семейния си бюджет. Затова се радваме, че все повече хора ще могат да се възползват от предимствата на приложението. IT екипът ни положи много усилия, за да може всички потребители на смартфони Huawei да имат достъп до Lidl Plus, което вече е факт“, сподели Нели Месерджиева, ръководител “Акционен мениджмънт” в Лидл България.

Преди месец Lidl Plus стартира и партньорска програма, благодарение на която потребителите могат да се възползват от допълнителни отстъпки и преференциални оферти и при подбрани партньори. Първите компании, които се включиха в партньорската програма на Lidl Plus, са OMV България, застрахователният брокер SDI, онлайн платформата с уроци Уча.се, Софийската опера и балет и платформата за фото книги Pixi Photobooks.

Повече информация за актуалните отстъпки и предложения на Lidl Plus, можете да откриете в самото приложение или на: www.lidlplus.bg