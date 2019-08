Кипърец изгражда за над 500 милиона евро нов квартал и училище в София

Aristo Developers е един от най-успешните строителни предприемачи и най-големият частен собственик на имоти на острова на Афродита

Над 500 милиона евро ще бъдат инвестирани във „Велосити“ – нов квартал, с интелигентен дизайн, намиращ се в предградията на София, в близост до село Волуяк. За реализирането му е предвиден период от около 8 години. Общата площ на проекта е 140 хектара, комбиниращи имоти, собственост на българското дружество „Кадмос“.

Към момента няколко компании са изявили интерес за участие в проекта, съобщи за медиите Теодорос Аристодему, управител на дружеството. Теодорос Аристодему е основател, главен изпълнителен директор и председател на ARISTO DEVELOPERS Ltd Group of Companies. Като дружество-майка, Aristo Developers управлява група от дъщерни компании и е един от най-големите строителни предприемачи на територията на Кипър, както и най-големият частен собственик на имоти на острова на Афродита с повече от 30 години професионален опит в сферата на строителството и недвижимите имоти. Поддържа свои офиси в Кипър, Гърция, Великобритания, Русия, Китай, Дубай и Виетнам.

55 милиона евро, една от най-големите инвестиции от Кипър в България, са вложени в проекта „Велосити“ до момента. Закупени са 1 388 896 кв. м. земя в границите на гр. София, с излаз на Околовръстен път и Ломско шосе. Главният предприемач на проекта „Велосити“ е фирма „Кадмос“, която предоставя земята и инвестицията за проектирането и построяването на инфраструктурата. Основната цел е да се създаде подходяща жилищна среда, комбинираща работна среда и висок стандарт на живот, но и запазваща спокойното излъчване на района.

В центъра на „Велосити“ е изграждането на модерно начално и средно училище, което ще обучава на български и английски и ще има съответните международни акредитации.

В новия квартал жителите ще имат възможност да избират между няколко различни видове къщи и апартаменти. Къщите ще формират 2/3 от общата жилищна площ. Останалата 1/3 ще бъде заета от малки жилищни блокове. Една от главните цели на проект „Велосити“ е да се оптимизира използването на битови услуги. Новият квартал ще има достъп и до централа за термоелектрическа енергия. Промишлените отпадъци няма да бъдат изхвърляни, а ще бъдат рециклирани или оползотворени. Битовите отпадъци ще бъдат събирани отделно, за да могат да бъдат разпределени на рециклируеми и биоразградими (органични) отпадъци, които могат да се компостират или да се използват от централи за био газ за преработване в електричество.

Вътрешни улици в квартала ще включват велосипедни алеи и достатъчно паркоместа, за да задоволят капацитета на работещите и живущите в района. Инфраструктурата ще бъде проектирана така, че да насърчи хората да използват алтернативни методи за пътуване. Електрически автомобили също ще имат достъп до обществени зареждащи станции в района. Паркове и зелени площи ще бъдат разположение в близост до всяко домакинство.

В квартала ще има детски градини, частно училище, здравни заведения, търговски, културен и спортен център, и офис пространства за малки и средни предприятия. Частното училище е инициатива на Теодорос Аристодему, който също така е собственик и на едно от най-добрите частни училища в Кипър с повече от 30-годишна история.

„През 2007 г., търсих добра инвестиционна възможност да разширя международното си портфолио с имоти и разрасна строителния си бизнес в Европа“, споделя Теодорос Аристодему. „България е член на НАТО от 2004 г., а в 2007 стана и член на ЕС. Страната беше на прага на голяма историческа промяна и имаше огромния потенциал за неимоверен икономически растеж. Към тази важна историко-политическа обстановка, като добавим предимствата като стратегическо географско положение – само на 3 часа път от всички основни дестинации в Европа, Русия и Средиземноморския регион и нейната политически стабилност, България се очерта като много атрактивна инвестиционна дестинация. Друг положителен аспект е и стабилната местна валута – българският лев има фиксиран курс към еврото, както образованото и интелигентно население.

В периода от 2007 г. досега аз инвестирах 55 милиона евро в земя, визирайки развитието на модерен тип предградие, което да бъде от висок строителен и екологичен стандарт, привличайки международната и българска общност“, разказва г-н Аристодему.

„Политическият климат в България е благоприятен за инвестиции, данъците са най-ниските в Европа, а настоящото правителство стимулира бизнес инициативата, осъзнавайки нуждата от нова индустриална инфраструктура и подобряване качеството на образованието на своите граждани. „Правителството“ на местно ниво, т.е. общинското управление е ефективно и успешно ръководи приоритетите на Столична община. Подкрепата на държавата чрез професионалното и отговорно отношение в лицето на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции г-н Стамен Янев са от съществено значение за мен и инвестиционния ми проект“, подчертава кипърският предприемач с дългогодишен опит.

След интензивни проучвания и взимайки предвид нарастващата интернационална общност в страната и стремежа на средно статистичния българин към едно модерно образование, Теодорос Аристодему стига до извода, че има недостиг на международни училища в България.

Затова във „Велосити“ кипърският предприемач се надява с подкрепата на българското правителство да изгради начално и средно интернационално училище. През 1987 година, г-н Аристодему идентифицира нуждата от такъв тип училище в Кипър и построява The International School of Paphos. Повече от 30 години по-късно The International School of Paphos е еталон за добро образование. Училището е акредитирано с престижните Examination Boards: Edexcel and CIE ( Cambridge International Examinations). Посещавано е от ученици от 39 националности.

Кой е Теодорос Аристодему?

Теодорос Аристодему е роден през 1951 г. в село Статос в Пафос. Завършил е Икономическия факултет на Университета в Атина през 1975 г. От тогава г-н Аристодему заема ключови позиции в множество дружества и организации в Кипър и в чужбина.

Теодорос Аристодему е основател, главен изпълнителен директор и председател на ARISTO DEVELOPERS Ltd Group of Companies и в момента е член на Бордовете на директорите на множество преуспяващи дружества в Кипър. Бил е председател на Bank of Cyprus и член на Съвета на директорите на Cyprus Telecom Authority – позиция, назначавана от правителството. Бил е също така и член на Съвета на директорите на Cyprus Airways. Получил е награди от много клубове и организации и е почетен от правителството на Р. Кипър за принос за икономиката на Кипър, служил е и като съветник на президента на Р. Кипър по въпроси, свързани с туризма. С над 40-годишния си опит в сферата на недвижимите имоти, Теодорос Аристодему е пионер в създаването и развитието на широко мащабни забележителности като тематични паркове (Aphrodite Waterpark), голф игрища (Venus Rock Golf Resort – стойност на проекта в изграждане 1,5 милиарда евро, приблизителна продажна стойност 5 милиарда евро), търговски центрове (Kings Avenue Mall – 170 милиона евро инвестиция) и образователни институции (The International School of Paphos).